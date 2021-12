Nakstad om omikron: – Kan dukke opp overalt i Norge

– Vi har dessverre ikke kontroll, forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, og sier omikronvarianten kan dukke opp overalt i Norge.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Stadig flere blir smittet av omikronvarianten av coronaviruset siden det første utbruddet ble lokalisert den 26. november.

Mandag morgen sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at de ikke har kontroll på den nye varianten.

– Vi har dessverre ikke kontroll fordi det dukker opp stadig flere bekreftede tilfeller, men også en del mistenkte tilfeller. Og siden denne varianten sannsynligvis er mer smittsom enn delta, så må vi nok forvente at den kan dukke opp nesten overalt i Norge nå, sier Nakstad i et intervju med VGTV.

Kan bli dominerende

Helsemyndighetene mistenker «ganske sterkt» at varianten er « mer smittsom» enn de tidligere kjente mutasjonene av viruset, sier Nakstad. Nå pågår et stort kartleggingsarbeid for å innhente kunnskap om viruset.

– All testingen som foregår nå er viktig for å gi svar særlig på to spørsmål: Hvordan omikron reagerer i møte med de vaksinene som befolkningen har tatt og hvordan det rammer ulike aldersgrupper.

Til nå er det stort sett unge som har blitt smittet, og derfor mangler man erfaring fra hvordan varianten rammer eldre og sårbare, forteller han.

FÅR RÅD: Helseminister Ingvild Kjerkol får nå råd fra helseekspertene om hvilke tiltak myndighetene bør vurdere mot omikron. Vis mer

Truer julen

Omikron ligger an til å bli dominerende i enkelte land allerede, forteller den assisterende helsedirektøren.

Dette har betydning for hva man forventer i Norge.

– Frem mot jul kan vi nok få ganske mange tilfeller av omikron hvis ikke vi klarer å begrense de utbruddene godt som vi har i dag, sier Nakstad.

Foreløpig har julebord vært kilden mye smitte.

Per 6. desember er det fire mistenkte eller bekreftede omikron-utbrudd i landet: Et julebord i Oslo, et julebord i Sør-Odal, og en konferanse og én elev på en skole i Oslo.

På førstnevnte julebord er 120 personer bekreftet smittet med corona. Alle var dobbeltvaksinerte.

– Den usikkerheten og den risikoen vi står overfor, med tanke på en massiv spredning av coronaviruset i Norge nå frem mot jul, den er ganske betydelig. Den gjør at vi i hvert fall må ha klar en del tiltak og så kommer vi til å anbefale en del ting til regjeringen nå, basert på time-til timeovervåkningen av smittesituasjonen i Norge, sier Nakstad til VG.

Flere tiltak

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at hun er bekymret for utviklingen, og at hun ikke utelukker flere og strengere tiltak i løpet av uken.

Regjeringen innførte allerede nye tiltak på tre nivåer 2. desember.

Gjennom helgen har Helsedirektoratet og FHI jobbet for å kartlegge situasjonen og hvilke råd de skal gi helsemyndighetene.

– Vi har sett på absolutt alle tiltak som har vært brukt hittil i pandemien. Det viktigste er å hindre at smittede personer møter andre, forteller Nakstad.

Det å følge smittevernrådene blir enda viktigere i møte med omikronvarianten, sier han.

– Men hvis dette ikke er tilstrekkelig, er vi nødt til å sette inn andre tiltak som tar ned kontakthyppigheten mellom mennesker.

Helsedirektoratets talsmann vil ikke si hvilke tiltak konkret som kan bli aktuelle, før Helse- og omsorgsdepartementet har fått gått gjennom anbefalingene fra dem.

– Vi har jobbet ganske raskt nå, fordi vi ønsker å hindre spredningen av omikronviruset i den innledende fasen, til vi får mer kunnskap om dette viruset, sier Nakstad.