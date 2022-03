Nå starter lønnsoppgjøret

Fellesforbundet krever økt kjøpekraft, mens Norsk Industri peker på at det er viktig med god konkurranseevne for bedriftene. Se pressekonferansen fra klokken 11.30.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Fellesforbundet og Norsk Industri utleverte sine krav onsdag formiddag. Det markerer starten på årets lønnsoppgjør.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum leder forhandlingene på vegne av Fellesforbundet.

– Nå setter vi oss ned med motparten med pågangsmot, selvtillit og en klar marsjordre fra våre medlemmer. I årets oppgjør skal vi styrke kjøpekraften til våre medlemmer og sikre de med lav lønn ekstra tillegg, sier Eggum.

Motparten er administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen.

Norsk Industri peker på at det er viktig at det legges til rette for omstilling og økt sysselsetting.

– For å sikre bedrifter og arbeidsplasser må lønnsutviklingen styrke industriens konkurranseevne, skriver Norsk Industri.

Her er kravlistene fra henholdsvis Fellesforbundet og Norsk Industri.

Ikke konkrete krav ennå

Felleforbundets krav om lønnstillegg vil bli konkretisert i løpet av forhandlingene.

Årets oppgjør er forbundsvist, som betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden.

Hvis det blir brudd i forhandlingene, kommer det 15. mars, med meklingsstart dagen etter. Meglingsfristen er 31. mars, før en eventuell løsning eller streik kommer 1. april.

2,7 prosent i fjor

I OECD-landene vi konkurrerer med er anslaget at lønningene vil øke 3,5 prosent. Norsk konkurranseevne vil dermed først bli svekket med et oppgjør over 3,5 prosent. Mye tyder derfor på at Eggum og LO vil legge det som en list.

Med 3,5 prosent som ramme, vil en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 524.500 kroner i 2021, øke med 18.400 kroner.

Årets lønnsforhandlinger skal ta utgangspunkt i en prisvekst på 2,6 prosent, ned fra 3,5 prosent i fjor. Usikkerheten rundt norsk økonomi er imidlertid stor, påpekte Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Oppdaterte prisvekstanslag fra TBU kommer i morgen, torsdag.

De aller fleste i Norge tapte kjøpekraft i 2021. Da endte rammen på lønnsoppgjøret 2,7 prosent. Prisveksten endte på 3,5 etter strømprissjokket, som gjorde at reallønnen i snitt sank med 0,8 prosent.

Begrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Konkurranseevne er et mål på hvor godt et lands næringsliv kan hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Reallønn: Dersom lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen/prisene, vil reallønnen øke. Vis mer

