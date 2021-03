Skattemeldingen er på vei

Tirsdag 16. mars får flere elektroniske brukere tilgang til skattemeldingen. I år har Skatteetaten gjort noen coronatilpasninger.

I skattemeldingen for 2020 er ikke fradrag for arbeidsreiser fylt ut som tidligere. Årsaken er at Skatteetaten tror det er mange som må endre denne posten på grunn av permitteringer og hjemmekontor. De overlater derfor skattyterne å oppgi hvor mye de reiste.

Brukere som får tilgang tirsdag, får beskjed på epost, opplyser Skatteetaten.

Skattemeldingen blir gjort tilgjengelig på forskjellige dager mellom 16. mars og 7. april for elektroniske brukere. De aller fleste næringsdrivende og lønnstakere som velger å få skattemeldingen på papir, vil få den i posten fra 7. april.

Arbeidsreiser

– I 2020 kan du ha hatt kortere reisevei til arbeid, mer hjemmekontor eller av andre årsaker færre arbeidsreiser enn du hadde året før. I år er derfor ikke fradrag for arbeidsreiser forhåndsutfylt i skattemeldingen. Derfor er det viktig å selv legge inn disse opplysninger, hvis du har hatt vanlig reisevei til arbeidsstedet ditt og dermed krav på fradrag for dette i 2020, sa Marta Johanne Gjengedal til NTB søndag.

Hun er divisjonsdirektør i divisjon brukerdialog i Skattedirektoratet.

Viktige datoer 16. mars: De første skattemeldingene til personer sendes ut

25. mars: Skatteoppgjøret starter

7. april: Alle skattemeldinger til personer er sendt ut

30. april: Frist for å levere skattemeldingen

30. april: Frist for å søke om utsatt leveringsfrist

31. april: Frist for levering for personlig næringsdrivende

22. juni: Alle skal ha fått skatteoppgjøret Kilde: Skatteetaten Vis mer vg-expand-down

Mulig å få penger tidlig

For enkelte skattytere kan skatteoppgjøret være ferdig bare en til to uker etter at de har sendt skattemeldingen. Lønnstakere og pensjonister som ønsker et tidligere skatteoppgjør, må ifølge Skattedirektoratet oppfylle følgende vilkår:

* Du bruker ny skattemelding.

* Både du og eventuell ektefelle må levere inn.

* Du kan ikke ha ubetalte krav.

* Skattemeldingen din må ikke bli tatt ut til kontroll.

Skatteoppgjøret starter 25. mars. Mange lønnstakere og pensjonister kan vente å få skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 22. juni. Ifølge Skattedirektoratet vil de fleste få oppgjøret 22. juni.

Skatteetaten har blant annet flere veildere på sine hjemmesider for å gjøre kontrolleringen av skattemeldingen enklest mulig.

Skattemeldingen består av temaer som hører naturlig sammen:

Arbeid, trygd og pensjon

Bank, lån og forsikring

Bolig og eiendeler

Familie og helse

Finans

Gave og arv

Metode for å unngå dobbel beskatning

Næring

Andre forhold

