Forbrukerrådet krever at SAS og Norwegian ikke sletter bonuspoeng

Det er stadig sterke restriksjoner på nordmenns muligheter til å fly, men likevel går bonuspoeng hos flyselskapene ut på dato. - Kunder står i fare for å miste store verdier, sier Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

TOMT: Pandemien har gjort det vanskelig å få brukt bonuspoeng det siste året. Mange har avlyst sine ferier og bonuspoeng i retur. Nå kan disse bli verdiløse. Vis mer byoutline Bjørge, Stein / Aftenposten

Tusenvis av reiselystne nordmenn sitter med kontoer fulle av oppsparte bonuspoeng, men pandemien har gjort det vanskelig å få brukt dem det siste året.

Etter å ha avlyst sine ferier har noen fått tilbakebetalt i bonuspoeng med utløpsdato.

Nå har Forbrukerrådet tatt kontakt med både SAS og Norwegian, og ber dem forlenge levetiden på bonuspoengene.

– Det er ennå knapt mulig å reise med fly, og derfor står kundene i fare for å miste store verdier, opplyser Blyverket i en pressemelding fra Forbrukerrådet mandag morgen.

– Vi står ikke fritt til å reise nå, og da kan ikke flyselskapene nulle verdiene kundene har betrodd dem.

Skapte trøbbel for kundene

Poengene kan være opptjent ved å kjøpe reiser, eller som refusjon hvis en reise er blitt kansellert. Da kan passasjerene velge om de vil ha poeng eller penger, men Forbrukerrådet har tidligere funnet grunn til å si at selskapene manipulerer passasjerene til å velge poeng.

Forbrukerdirektøren sier at en del valgte å få refusjon for coronakansellerte reiser i form av poeng i solidaritet med selskapene. SAS og Norwegian ville stått i en enda mer sårbar situasjon nå, om alle kundene heller hadde fått tilbakebetalt penger.

– Da forventer vi faktisk den samme hederligheten tilbake til forbrukerne.

Forbrukerrådets statistikk viser at det var nettopp SAS og Norwegian som skapte mest trøbbel for forbrukerne i 2020.

Folk fikk ikke pengene sine innen fristen, og det var svært vanskelig å få kontakt med selskapene.

Kunde: - Hvor er moralen?

Tidligere har kommunikasjonssjef i SAS, John Eckhoff, uttalt at kunder med bonuspoeng har hatt mange muligheter til å bruke disse før pandemien stanset luftfarten.

– Våre kunder har altså hatt fem år på seg til å bruke poengene de har opptjent før coronapandemien rammet luftfarten og resten av verden, uttalte han da.

Paul A. Ramm, reiseveteran og SAS-kunde, har tidligere uttalt seg kritisk til selskapets beslutning om å slette bonuspoeng.

– Uansett hva som er årsaken, er det slik at de har gitt en tjeneste som kundene for tiden ikke kan benytte seg av. Og hvordan kan andre selskaper hjelpe kundene, men ikke SAS? Dette er en kommersiell kynisk beslutning, mener Ramm.

PAUSE: Norwegian setter bonusprogrammet på pause og legger begrensninger på fremtidig bruk av poengene, men sletter dem ikke. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Også Norwegian har strammet kraftig inn på sitt bonusprogram, og meldte i februar at kunder hverken vil kunne bruke eller tjene opp nye bonuspoeng inntil videre. Det kan også bli lagt begrensninger på fremtidig bruk av bonuspoeng.

Samtidig lovet selskapet at «en krone skal forbli en krone».

Norwegian fristet også med en bonus: Hvis selskapet kansellerte en flyging kunne man enten få billetten refundert i kontanter eller bonuspoeng.

De som valgte refusjon i Norwegians egen «valuta» cashpoints, fikk 20 prosent i bonus.

Christophe Bernard tok imot 12.000 cashpoints for en reise til Frankrike som ikke ble noe av. Ett cashpoint er verdt én krone.

– Jeg føler meg rett og slett lurt, uttalte Bernard da.

For flyselskapene er refusjon i bonuspoeng attraktivt fordi det begrenset presset på selskapenes kontantbeholdning, mens for kundene betyr det at pengene blir «låst» til flyselskapet.

– Det er selvfølgelig ikke intensjonen at kunder skal føle seg lurt. Det er beklagelig hvis kunder har følt det, svarte pressesjef Tonje Næss i Norwegian.

