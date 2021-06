Grilstad sluker Mathuset Holmens

Stavanger-selskapet med 55 ansatte får trøndersk eier.

Konsernsjef Jørgen Wiig i Grilstad og daglig leder Øyvind Hegelstad i Mathuset Holmens har funnet sammen. Vis mer byoutline Grilstad

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Med oppkjøpet av Mathuset Holmens (Holmens AS) i Stavanger varsler trondheimselskapet Grilstad at de vil styrke sin posisjon innen fersk ferdigmat.

Holmens, med sine 55 ansatte, leverer også kjøtt- og grønnsakprodukter, både til storhusholdning og dagligvare.

– Grilstad er en flott og naturlig samarbeidspartner for oss. Vi tror salget kommer til å løfte begge selskapene i tiden framover. Med Grilstad på laget får vi mulighet til å utvikle selskapet raskere. Det også lettere å nå ut med produktene våre i det nasjonale markedet, sier daglig leder Øyvind Hegelstad i Holmens i en melding.

Grilstad viser til at de vil satse mer på såkalt fersk ferdigmat – og at oppkjøpet gir muligheter for dette.

Siste registrerte regnskapstall viser at Holmens AS omsatte for 148 millioner kroner i 2019, med et overskudd på 645.000.