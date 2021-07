Boligprisene snur: Falt i juni

Ferske tall fra Eiendom Norge viser en marginal nedgang på landsbasis, og boligprisene falt for fjerde måned på rad i Oslo.

Boligprisene falt 0,2 prosent i juni på landsbasis, viser de ferske meglertallene fra Eiendom Norge og Finn. Det er en nedgang fra forrige måned, hvor de steg én prosent.

– Boligprisene i Norge utviklet seg moderat i juni, noe som er normalt for måneden. Slik det ser ut nå ble toppen i 12-månedersveksten nådd i mars, etter den sterke oppgangen fra og med sommeren 2020, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen under dagens pressekonferanse.

Korrigert for sesong steg prisene 0,2 prosent. Det er andre måned på rad med oppgang for de sesongjusterte boligprisene.

– Når Norges Bank nå tydelig har varslet første renteøkning i september, venter vi moderat utvikling i boligprisene fremover, sier Lauridsen.

Det ble solgt 11.968 boliger i juni, som er 5,5 prosent høyere sammenlignet med juni i fjor.

Laveste salgstid på fem år

Det tar i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i Norge. Det tar kortest tid i Drammen og omegn 15 dager, og lengst tid i Ålesund-området med 36 dager. Forrige måned tok det i snitt 34 dager å selge en bolig.

– Det viser at etterspørselen etter bolig i Norge er svært sterk for øyeblikket, sier Lauridsen.

I tillegg til den lave salgstiden er det rekordomsetning i første halvår.

– Vi tror den sterke etterspørselen etter bolig i Norge vil vedvare og at pandemien har medført et varig skift i boligmarkedet.

Boligprisnedgang utover høsten

Samtidig tror Eiendom Norge at coronaeffekten med økt fleksibilitet i arbeidslivet vil bli varig for mange, og at det vil ha en langsiktig betydning for boligbehovet.

– Vi er sikre på at vi kommer til å få en periode med moderat prisutvikling. Ikke usannsynlig går prisene ned utover høsten, som de normalt gjorde før pandemien.

Lauridsen trekker frem faktorer som renteheving, den sterke prisveksten og boliglånsforsikriften sammen med høst-effekten som årsakene til at utviklingen vil bremse fremover. Likevel tror Eiendom Norge-sjefen at det kan komme en liten prisvekst i august, så synkende utover høsten.

Spår utrygt marked fra nyttår

Etter at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) fastsatte forskriften som skal regulere boligtaksering, spår Lauridsen økt risiko, økt utrygghet og økte kostnader for norske forbrukere.

– Astrup spiller med dette hasard med den norske boligmodellen, for boligselger kan ikke få alt ansvar i bolighandelen uten at takseringsbransjen ansvarliggjøres og får kompetansekrav, sier Lauridsen.

Han legger til at lovverket regulerer over 100.000 transaksjoner i boligmarkedet i året.

– Det vil få store konsekvenser for norske forbrukere med økte kostnader, økt risiko og økt utrygghet hvis taksering ikke reguleres skikkelig.

Han mener Astrup og regjeringen må omgjøre forskriften, og følge opp vedtaket om å utsette ikrafttredelsen som er satt årsskiftet, og mener de må stille ansvar og kompetansekrav til takstbransjen.

– Tror du dette vil få store utslag i markedet?

– Nei, vi tror ikke dette vil få effekter i markedet som sådan, men at det vil bli flere tvister i bolighandelen fordi man ikke har strenge nok krav.

MÅ TA GREP: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og regjeringen må omgjøre forskriften som skal regulere boligtaksering, hevder bransjetopp.

Prisfall i Oslo

På forhånd viste ferske bransjetall at Oslo-objekter som kostet fem millioner ved pristoppen i februar, har fått salgsprisene skrelt med 120.000 kroner i snitt gjennom våren.

– Man kan si at boligmarkedet i Oslo er sånn som det pleier i juni, uttaler Lauridsen.

I Oslo sank boligprisene med 0,4 prosent nominelt, men sesongkorrigert steg de med 0,1 prosent.

Utviklingen knyttes til rekordlave renter, mager boligtilførsel, og stadig mer velfylte bankkontoer, ettersom utgifter til ferier og restaurantbesøk har uteblitt.

Men gjennom hele våren har Oslo-prisene falt tilbake. Ved inngangen til juni var salgsprisene ned 2,3 prosent fra toppen i vinter, og falt altså ytterligere i juni.

– Etterspørselen etter boliger har til nå vært langt sterkere enn man kan forvente i et normalår. Nordmenn prioriterer bolig høyt, det lave rentenivået har stimulert kjøpelysten sterkt og resultatet er raske salg og rekord i antall omsetninger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Carl O. Geving er leder for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bergen rimeligst av storbyene

Statistikk for Boligprisene sank med 0,6 prosent i Bergen i juni, og har dermed hatt en svakere sesongjustert utvikling foregående måned enn både Stavanger og Trondheim som begge har steget med 1,2 prosent.

– Men det er ikke ett boligmarked i Norge, og vi ser forskjeller alt avhengig hvor vi er i landet. Noen steder er det høyere trykk enn andre. Oslo har hatt en periode hvor prisene har justert seg nedover over flere måneder, men fra høye nivåer, uttaler Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea Norge.

De siste 12 månedene har boligprisene i Bergen steget med 8,7 prosent – det er svakere enn Trondheim, Oslo og Stavanger, som alle har oppgang på ti prosent eller mer.

Bergen har også den rimeligste medianboligen, viser tallene, med en pris på 3.369.291 kroner – det er rundt 100.000 kroner lavere enn Stavanger.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Bodø, inkludert Fauske, med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar, inkludert Stange, med en nedgang på 1,4 prosent.