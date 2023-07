Rødt foreslår forbud mot aksjehandel for statsråder

– Ingen grunn til at regjeringsmedlemmer skal bruke tiden sin på å trade på børsen, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt.

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, vil komme med forslag om forbud mot at statsråder kjøper og selger aksjer.

Statsråder bør forbys å kjøpe og selge aksjer, mener Rødt, som vil ta opp saken på Stortinget.

– Et forbud er også langt enklere å forholde seg til enn dagens habilitetsregler, sier Drevland Lund til E24.

Det er lov, både for stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, å eie, kjøpe og selge aksjer, men det skal registreres hos Stortinget.

Statsrådene må følge strengere regler og retningslinjer for aksjer enn stortingspolitikerne, blant annet for å unngå habilitetsproblematikk og at tilliten til regjeringen svekkes.

Rødt mener at reglene for stortingsrepresentantenes aksjehandel også bør strammes inn, men har ikke konkludert om de også her ønsker et forbud, sier Drevland Lund.

Trakk seg etter aksjekjøp

Fredag 21. juli trakk Ola Borten Moe seg som forsknings- og høyere utdanningsminister, og nestleder i Senterpartiet.

Det skjedde etter E24s sak om at Borten Moe kjøpte aksjer i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen, en uke før han deltok i et møte der regjeringen behandlet en milliardkontrakt til delvis Kongsberg Gruppen-eide Nammo.

Borten Moe sa selv til E24 at han hadde brutt habilitetsreglene.

Venstre: Folk må følge reglene

Næringspolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo, mener man burde ta en helhetlig gjennomgang av regelverket, men sier at Venstre ikke ønsker å «hive seg på Rødt sitt forslag om totalforbud» for regjeringsmedlemmene.

– Vi mener at vi bør ta en gjennomgang, og se om det er hull. Men hovedpoenget er at folk må følge de reglene som allerede finnes, sier Bjørlo.

Alfred Bjørlo, næringspolitisk talsperson i Venstre.

SV: Mye taler for innstramming

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV er enig i at det er på tide å se på regelverket, men vil ikke ta stilling til forslaget fra Rødt.

– I lys av sakene som E24 har avdekket, når det gjelder politikeres kjøp av aksjer og registrering av disse, er det mye som taler for å stramme inn på regelverket, sier han.

– Samtidig tar vi ikke stilling til andre partiers forslag før de kommer til behandling i Stortinget, og vi får sett nærmere på konsekvensene av dem.