En av Norges største eiendommer er solgt

Giganteiendommen Meråker Brug på 1,3 millioner mål er bekreftet solgt, med en rekke medier som mener at det er staten som er kjøper. Samtidig som regjeringen kaller inn til pressekonferanse, hvor statsministeren og landbruks- og matminister skal delta.

Meråker brug dekker 90 prosent av Meråker kommune.

– Kjøpekontrakt ble signert i går, bekrefter daglig leder i Meråker Brug, Per Hembre, ovenfor Dagbladet.

Flere medier mener det er staten som er kjøperen av eiendommen. Blant annet har Dagbladet fått fra «flere hold tett på prosessen» bekreftet at det er staten som har kjøpt giganteiendommen.

E24 har vært i kontakt med administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lie, som verken kunne bekrefte eller avkrefte at Statskog er kjøper.

Samtidig kaller regjeringen inn til pressekonferanse som skal holdes på Meråker Brug i ettermiddag onsdag. Deltagende på pressekonferanse er statsminister Jonas Gahr Støre og landbruks- og matminister Sandra Borch.

Det er NRK som omtalte saken først.

SV gleder seg over nyheten

–Dette er svært gode nyheter og noe SV har jobbet for lenge, sier Lars Haltbrekken, til NRK.

Han mener det er fellesskapet som skal eie fiske- og jaktområder som dette, ikke private eiendomsbaroner.

På andre siden er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, ikke fornøyd med kjøpet, og mener pengene kunne gått folk flest til gode.

– Dette er en vanvittig prioritering av regjeringen. Mens prisene galopperer for folk flest har de ikke råd til lavere skatter og avgifter, men dette har de råd til. Staten eier allerede svært mye land, Bjørnstad til NRK.

Like etter nyheten om salg var utlyst tilbake i juni, tok fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem i Senterpartiet til ordet, og sa at han ønsket at staten skulle kjøpe eiendommen og dele den opp på flere norske eiere, til NRK.

Varaordfører i Meråker kommune, Anne Karin Langsåvold, ønske også at eiendommen beholdes i norsk eierskap.

– Vi ønsker at det skal være i norske hender. Vi er redd for at den skal bli solgt til utlandet, sier hun, til E24.

Nest største private eiendom

Meråker Brug står for om lag 90 prosent av Meråker kommune, samtidig som den strekker seg inn i kommunene Stjørdal, Malvik og Steinkjer.

Siden eierne gikk ut og sa at de vurderte å selge aksjene i selskapet i juni i år, har det vært stor interesse rundt eiendommen, som er Norges nest største private eiendom. Den gang ble det antydet at eiendommen var verdt rundt 1,5 milliarder kroner, uten at noen vil bekrefte den endelige kjøpesummen foreløpig.

Eiendommen eies av Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og av selskapet Astrup Fearnley A/S.

Når eiendommen skifter hender fra privat til statligeide, blir den lettere tilgjengelig for jakt og fiske. Noe som Norge Jeger- og Fiskerforbund er svært glade for og hyller regjeringen for avgjørelsen.

- Et stort stykke Norge kommer nå på fellesskapets hender. Det er meget gledelig, og en god avgjørelse av regjeringen, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli, i en pressemelding.