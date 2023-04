Meglersjef avlyser boligprisfallet: – Tilbudssiden er for lav

Boligprisene skulle synke, men i stedet fortsetter de å stige. En meglertopp tror man kan skyve på boligprisfallet, mens en annen avblåser det hele.

IKKE FALT: Boligprisene skulle falle. I stedet har de vokst siden årsskiftet.

Rentegaloppen og økte levekostnader skulle ifølge økonomene føre til et boligprisfall.

Det bratteste anslaget spådde et boligprisfall på ti prosent i løpet av 2023, målt mot toppen i 2022.

Likevel har første kvartal vært sterkt. I mars hadde boligprisene steget 5,8 prosent.

Meglertoppene snakker unisont om et robust boligmarked. Og nå flytter man boligprisknekken enda lenger frem på horisonten.

– Dette er kjerringen mot strømmen. Markedet holder stand, sier administrerende direktør i Eie eiendomsmegling Hedda K. Ulvness.

Dødt nyboligmarked

Hos Eie har de ifølge Ulvness opplevd at markedet er stabilt og stigende, i strid med det landets banker har anslått.

– Spådommene om boligprisfall var prognosene fra sjeføkonomene. Vi meglere har trodd på et svakt, men stabilt boligmarked, sier hun.

En av de største driverne i boligprisene akkurat nå, spesielt i byene, er et begrenset tilbud. Det er i flere av byene større etterspørsel enn det er boliger på markedet, opplyser Ulvness.

I mars falt også nyboligsalget med 44 prosent til et rekordlavt nivå. Dette merkes på bruktboliger, sier hun.

VÅRSLIPP: Hedda K. Ulvness mener det kommer et vårslipp, men at det i likhet med våren på Østlandet kommer noe forsinket.

Per nå er det i Oslo og i Stavanger de ser aller mest aktivitet. Og nå kommer også et noe forsinket vårslipp, sier direktøren.

– Vårslippet kommer. Spesielt i Oslo. Andre steder i landet er det ikke like tydelig, men i Oslo blir det vårslipp som normalt, sier hun.

Mørkere skyer på horisonten

Styringsrenten er nå på tre prosent. Det er ventet at Norges Bank vil heve renten i mai, og flere økonomer tror nå at renten skal videre opp i sommer, slik at man får en rentetopp på 3,5 prosent.

Renten har kommet dit fra null på rekordfart. Likevel har ikke boligmarkedet bremset som ventet.

Analysekontoret Prognosesenteret har spådd at boligprisene i 2023 vil falle med mellom 2 og 3 prosent, om man måler desember 2022 mot desember 2023. Det vil de foreløpig ikke gå vekk ifra.

– Nå ser det ut til at vi får to-tre hevinger til i år, og da blir lånekostnadene og bokostnadene så høye at man vi tror det kommer en sterkere nedgang enn vanlig til høsten, sier analytiker i Prognosesenteret David Lund.

Han sier det mest overraskende er at volumet, altså antallet boliger som omsettes, holder seg godt. Likevel ser også de at det tunge nyboligsalget gir ringvirkninger i bruktboligmarkedet.

Selv om meglere har særdeles gode arbeidsforhold nå, tror han det kan komme tyngre i tider om ikke lenge.

– Første kvartal var sterkere enn ventet. Samtidig som at boligprisene har holdt seg bra, har også forventningene til renteheving også hevet seg. Skyene ser nok litt mørkere ut til sommeren og høsten, sier Lund.

OPTIMIST: Grethe Wittenberg Meyer i Privatmegleren mener vårslippet kommer på høsten, og at prisene ikke skal så mye, slik mange har spådd.

Avblåser korreksjonen

De varslede rentehevingene gjør sitt ikke bare til å bremse boligprisene umiddelbart, men også å begrense tilbudet. Det tror Grethe Wittenberg Meyer i Privatmegleren.

Den administrerende direktøren sier de tror boligselgere sitter på gjerdet inntil man ser hvor renten stopper. I motsetning til Ulvness i Eie mistenker Meyer at man kan avblåse vårslippet.

– Vi har god etterspørsel, og for lavt tilbud. Vi får nok ikke et sånt vårslipp slik vi pleier. Mange ønsker å selge, men de sitter litt på gjerdet. De vil også få kjøpt før de skal selge, men det er for lite boliger på markedet, sier hun.

Neste uke slipper Eiendom Norge boligtallene for april.

Meyer er trygg på at de blir gode. Og når hun først er i gang med å avblåse vårslippet, spår i samtidig at man kan avlyse prisfallet i boligmarkedet.

– Jeg tror den varslede korreksjonen ikke kommer. Den får vi ikke fordi tilbudssiden er såpass lav, sier hun.

TEMPO: DNB Eiendom er overrasket over den raske omsetningen i boligmarkedet, sier Renate Sørestrand-Hansen.

Tror det kommer en brems

De høye prisene drives av en underliggende boligmangel, sier direktør i DNB Eiendom Renate Sørestrand-Hansen.

Også de opplever få boliger på markedet akkurat nå. Dette dytter prisene opp. Men Sørestrand-Hansen tror prisene skal flate ut, når flere boliger kommer på markedet frem mot sommeren.

– Vi har hatt en sterkere start enn forventet. Jeg tror det blir bra frem mot sommeren, og så tror jeg det flater ut. På årsbasis blir det nok en flat prisutvikling, spår hun.

Hun mener det er flere enn vanlig, spesielt på landet, som sitter på gjerdet. Spesielt utenfor byene ser de nå at det tar tid å selge.

– På denne tiden går det saktere på landet enn forventet. I byene er det veldig høy hastighet. Vi har mange på visning og mye som går over prisantydning, sier hun.