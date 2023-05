Så mye dyrere blir 17. mai-feiringen

Inflasjon, svak krone og rekordhøy prisvekst på dagligvarer. 17. mai-feiringen kan bli betydelig dyrere enn den har vært tidligere, viser tall.

DYRERE FOLKEFEST: Tall fra SSB viser at folkefesten onsdag i neste uke blir dyrere enn tidligere.

Is, brus, pølser, kaker, bunad og dress. Dette er elementer de aller fleste forbinder med feiringen av nasjonaldagen. I en stadig trangere økonomi for nordmenn flest, svir dette mer enn tidligere for lommeboken.

VG har tidligere omtalt at en rekke hjelpeorganisasjoner merker at mange har mindre å rutte med før årets feiring.

Ifølge SSB har priser på matvarer ekskludert alkoholholdig drikke økt med 10,5 prosent det siste året. Det viser de ferskeste KPI-tallene for april.

Prishopp

En kjenning på de fleste oppdekkede 17. mai-bord er pavlovaen. Men hvor mye dyrere er den blitt siden sist? Ingrediensene man trenger er egg, farin, sukkerbiter, raffinade, fløte, fersk melk og friske bær.

I snitt har ingrediensene til pavlovaen økt med 11, 8 prosent de siste 12 månedene, ifølge en undersøkelse gjort av SSB på forespørsel fra E24.

«Verstingen» er friske bær, som nå koster 20,7 prosent mer enn for et år siden.

Skal du ha pølse i brød eller lompe, koster dette deg nå 15,9 prosent mer enn i fjor, mens prisstigningen på iskrem og brus er på henholdsvis 7,6 og 6,1 prosent. Tilbehør i form av ketchup eller sennep koster nå 17 prosent mer enn for et år siden.

Prisene på klær og skotøy steg med 2,5 prosent.

PAVLOVA: En folkefavoritt har blitt nesten 12 prosent dyrere.

Mer bekymret for været

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea. Han erkjenner at prisnivået har steget, men er ikke nevneverdig bekymret for at matvareprisene setter en stor demper på feiringen.

– Det vi handler og kjøper av varer i butikk går fremdeles ganske bra. Ja, det har blitt dyrere, men strømprisene har roet seg. Det gjør at de aller fleste får seg en litt hyggeligere økonomi inn mot sommeren. Uansett så tenker jeg at man skal spise mange pølser før det knekker økonomien. Det er nok været som heller betyr noe, sier Næss til E24.

– Samtidig bør man ikke bruke penger man ikke har. Men så lenge det er én dag i året, så går det nok greit, legger han til.

Bordpakker til 40.000 kroner

For de voksne er det ofte champagnefrokost og uteliv som gjelder på nasjonaldagen. Prisstigningen på alkoholholdige drikkevarer og tobakk steg med 5,2 prosent fra april 2022 til april 2023. Prisene på restauranttjenester har steget med 8,2 prosent.

Utelivsgiganten Rekom eier 12 utesteder sentralt i Oslo. Blant disse er Lawo, Dorsia, Nox, Skjenken og Heidis. Gabriel Lilleberg i Rekom forteller om utsolgte bordpakker og stor pågang.

– Det har vært veldig stor pågang. Den største forskjellen fra i fjor er at vi har mange henvendelser også til eventer på kvelden. Det setter vi i sammenheng med at det er fri 18. mai. Vi har mange forskjellige steder og målet vårt er å dekke alles behov, sier Lilleberg til E24.

Han forteller at den dyreste pakken de tilbyr er på utestedet Nox på Solli Plass på Oslos vestkant. Et sted som tradisjonelt har vært priset høyt. Et bord på uteserveringen på Sollihagen kostet i fjor 80.000 kroner. I år er prisen halvert grunnet ombygging, men pågangen har langt fra avtatt.

Lilleberg opplever at 17. mai er en dag nordmenn prioriterer, også i trangere tider.

– Nox er det dyreste stedet vi har. Prisendringen handler om at vi ikke har den samme uteplassen som tidligere og man skal ikke selge pakker som har høyere pris enn verdien. I år er det 20 stykker per bord, sier Lilleberg, som da gir en pris på 2.000 kroner per person for en pakke som inkluderer sitteplass og diverse drikkevarer.

– Men vi har også flere steder som er drop-in og gratis. Disse inkluderer blant annet populære Stortorvets Gjæstgiveri og Prindsens Hage.

SOLLI PLASS: Her foregår mye av moroa i Oslo på 17. mai.

Merker at folk har mindre å rutte med

Lilleberg påpeker at de opplever 17. mai og nyttårsaften som dager som uansett er fullbooket, men erkjenner at de generelt merker at nordmenn snur mer på kronen enn tidligere.

– Vi har merket at folk i samfunnet har mindre å rutte med. Det er for tidlig å si noe om omsetningen, men vi opplever at dette er en dag som prioriteres, sier Lilleberg, som anslår at opp mot 10.000 mennesker vil ta turen innom deres 12 serveringssteder i løpet av dagen.

Dersom det egentlig frister mest å bare slippe unna 17. mai-maset må man også betale. Prisene på feriereiser og transport med fly har økt med henholdsvis 13 og 19,4 prosent.

– Man ser at reiseetterspørselen fremdeles er høy, noe som er alt annet enn rasjonelt. Kronen er veldig svak og det er generelt dyrere å reise. Likevel stopper ikke det nordmenn flest, sier Næss i Nordea.