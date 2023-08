Ber regjeringen se på Italias skattegrep: – Det er en slags straff

Rødt mener bankene tjener for mye på høye renter, og ber regjeringen se til Italia for å få bukt med bankenes rentefest.

Italias statsminister Giorgia Meloni vil innføre en ekstra skatt på bankene for å begrense deres inntjening.

Kortversjonen Italia vil innføre en ny ekstraskatt på bankenes fortjeneste. Skatten er en engangsskatt på 40 prosent av bankenes fortjeneste for høyere renter.

Landets statsminister Giorgia Meloni sa at målet med skatten er å begrense bankenes «urettferdige rentemarginer».

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen reagerer på hvor mye norske banker tjener på høye renter, og ber regjeringen vurdere å innføre en «italiensk» skatt i Norge.

Regjeringen mener at vi må akseptere at bankene tjener penger, så lenge det ikke er en konsekvens av dårlig konkurranse.

Mandag ble det kjent at Italia vil innføre en ny ekstraskatt på bankenes fortjeneste. Nyheten kom sjokkerende på aksjemarkedet og italienske bankaksjer stupte.

Ekstraskatten kommer i kjølvannet av stigende styringsrenter, som har ført til at bankenes inntjening på renter har skutt i været.

Land som Spania og Ungarn har allerede innført lignende skatter. Nå ber Rødt regjeringen vurdere det samme.

– Økt boliglånsrente er noe av det som slår hardest inn i økonomien til familier i Norge nå. Derfor er det grådig at bankene skviser den sitronen ekstra mye, sier Marie Sneve Martinussen, leder for partiet Rødt.

Tjener godt på boliglånsrenter

Som i store deler av Europa, har norske bankers fortjeneste økt kraftig det siste året. I første halvår var bankenes netto renteinntekter netto renteinntekterNetto renteinntekter er forskjellen på det banken selv betaler for å låne penger, og det kundene betaler når de låner av banken, og er bankens hovedkilde til inntekter. på rekordhøye 62,4 milliarder kroner, ifølge SSB.

Det er en økning på 15,2 milliarder kroner sammenlignet med første halvår 2022.

– Vedum har tatt altfor lett på denne problemstillingen, sier Martinussen.

Marie Sneve Martinussen tok over som partileder i Rødt etter Bjørnar Moxnes.

Rødt mener problemstillingen som den italienske statsministeren, Giorgia Meloni, vil få bukt med i Italia, er den samme som i Norge.

– Jeg mener regjeringen bør se til Italia og vurdere om en slik skatt bør innføres i Norge, sier hun.

Italias nye skatt er en engangsskatt på 40 prosent av bankenes fortjeneste fra høyere renter. Skatten vil bli begrenset til 0,1 prosent av bankenes eiendeler og skal kun gjelde i 2023.

Målet er å begrense bankenes «urettferdige rentemarginer», som Meloni selv sa i en Facebook-video.

Martinussen synes løsningen til Italia er interessant.

– Det er en slags straff for å operere med en stor forskjell på innskudd og utlån, og et tiltak for å sørge for at bankene ikke får så høy rentemargin, sier hun.

Slik vil Rødt vil begrense bankenes inntjening Før sommeren kom Rødt, SV og MDG med en rekke andre forslag til regjeringen som gikk på å begrense bankenes overskudd. Rødt mener blant annet at konkurransen i banknæringen bør bedres, at det må bli lettere for kunder å bytte bank – og at bankenes må vise forbrukerne hva de faktisk gir kundene i renter. I tillegg foreslår Rødt at finansskatten økes. Vis mer

Går ut mot DNB

Ekstra hardt går Rødt-lederen ut mot DNB. Hun mener det er hårreisende at en delvis statseid bank har en «så aggressiv rentepolitikk».

I andre kvartal 2023 hadde DNB netto renteinntekter på 15,2 milliarder, mot 11,5 milliarder i samme kvartal i fjor. Det er det høyeste beløpet for storbanken i et kvartal noensinne.

– DNB og de andre bankene skor seg på bekostning av folk flest. Noe bør gjøres, sier Martinussen.

Hun mener konkurransen i banknæringen er altfor dårlig, og at det er vanskelig for kundene å ha oversikt over hvilken rente de kan kreve av banken.

Storbanken Nordea hadde netto renteinntekter på 1,83 milliarder euro i andre kvartal, opp fra 1,30 milliarder i samme kvartal i fjor. Bildet viser Nordea-sjef Snorre Storset.

Regjeringen mener på sin side at vi må akseptere at bankene tjener penger, så lenge inntjeningen ikke er en konsekvens av dårlig konkurranse.

– Det er viktig at bankene er lønnsomme og solide, slik at de kan tåle fremtidige tilbakeslag og opprettholde utlånstilbudet, sier statssekretær Erlend Grimstad (Sp), som svarer på spørsmålene E24 har stilt finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Uaktuelt med ny skatt

Grimstad sier at regjeringen er opptatt av det skal være god konkurranse og enkelt å bytte bank i Norge. Han mener at næringens løsninger fungerer godt.

– Vi er i en utfordrende tid for mange, og jeg opplever at bankene er seg sitt ansvar bevisst og hjelper kundene sine med det de har behov for, sier han.

Samtidig anerkjenner han at det er rom for forbedringer.

Sp statssekretær Erlend Grimstad forstår at mange opplever renteøkningene som krevende.

– Er det aktuelt å innføre en lignende skatt Italia har gjort?

– Det er ikke planlagt nye, store skattegrep fra denne regjeringen i år. Det har vi varslet før, og det gjelder fortsatt.

Grimstad mener nordmenn må bruke den makten de har som kunde.

– Vi har mange banker i Norge, store og små, over hele landet. Alle kunder bør undersøke om de kan få bedre vilkår i sin nåværende bank eller hos en annen bank.

E24 har vært i kontakt med DNB som henviser til Finans Norge. Bransjeorganisasjonen ønsker ikke kommentere saken.