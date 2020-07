Sterk shoppevekst i juni

Omsetningen i detaljhandelen i juni økte med 5,7 prosent – den tredje måneden på rad med frisk vekst.

OVERRASKENDE STERK: Folk har gjennomgående handlet mer enn ventet i løpet av coronakrisen.

Publisert: Oppdatert: 28. juli 2020 08:59 , Publisert: 28. juli 2020 08:02

Detaljhandelen fortsatte opp 5,7 prosent i juni. Tallet er langt over forventningene. På forhånd ventet DNB et fall på 0,5 prosent, mens Handelsbanken så for seg en oppgang på 0,8 prosent. DNB skrev i sin morgenrapport tirsdag at det ville være naturlig med en avdemping etter to måneder med robust økning.

Det har vært frisk vekst i shoppetallene etter coronakrisen, med en oppgang på 4,8 prosent i april og 2,8 prosent i mai.

«Som en følge av coronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegruppe», skriver SSB.

Handler dagligvare og klær

Dagligvarebutikker og klesbutikker var de viktigste driverne for veksten, og de fleste næringene i detaljhandelen vokste i juni.

«I tillegg påvirkes handelen i Norge av betydelig redusert grensehandel. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene», skriver byrået.

Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken.

– Overraskende friske tall

– Tallene var overraskende friske, og det har vært gjennomgående ganske sterk utvikling siden mars, sier Handelsbanken-økonomen Halfdan Grangård til E24.

Han forklarer dette med god kontroll på smittespredningen, men også at det har vært mindre å bruke penger på. I tillegg har rentenedgangen og gode støtteordninger for folk som mistet jobben holdt forbruket oppe.

– Hvis man sammenligner med situasjonen i mars da krisen var i full sving, så har utviklingen utover våren vært sterkere enn forventet, og fallet i BNP ser også ut til å bli mindre enn vi fryktet da, sier Grangård.

Han påpeker at også arbeidsledigheten har falt raskere enn fryktet, selv om vi fortsatt ikke er nede på nivået før krisen.

– Dette er helt klart positive tall for norsk økonomi, og underbygger den utviklingen vi har sett de siste månedene hvor ting har gått litt raskere enn vi ventet.

Detaljhandelen er en viktig del av norsk økonomi. Handelsnæringen utgjør omtrent ti prosent av den totale verdiskapingen i Fastlands-Norge og sysselsetter nær 400.000 personer, ifølge regjeringen.

Detaljomsetningsindeksen viser et solid hopp etter coronakrisen, ifølge SSB. Vis mer SSB

Sterk vekst også i totalt varekonsum

Den bredere varekonsumindeksen som også inkluderer bilkjøp og elektrisitet stiger 5,3 prosent i juni, etter en oppgang på 4,0 prosent i mai.

Salget av biler har tatt seg opp med en vekst på 11,0 prosent etter svak utvikling tidligere i vår, mens elektrisitet og brensel trekker mest ned denne måneden med et fall på 6,5 prosent.

