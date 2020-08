Hovedstyret i Norges Bank innkalles til møte mandag ettermiddag

Nå må sentralbanksjef Øystein Olsen reforhandle arbeidsavtalen med påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Olsen har ikke vurdert å trekke seg.

Selv om sentralbanksjef Øystein Olsen 28. mai la frem en arbeidsavtale med Nicolai Tangen som Olsen mente var god, og innenfor Norges Banks etiske regelverk, må han nå reforhandle denne avtalen med Tangen.

Etter at finanskomiteen la frem sin innstilling dro Olsen sammen med visesentralbanksjef Jon Nicolaisen rett til Finansdepartementets lokaler i Akersgata i Oslo.

– Dette er en alvorlig sak. En sak som kan påvirke omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank, sier Sanner på pressekonferansen.

Sanner sier han nå vil gjennomgå ansettelsesprosessen for å «se om det er læringspunkter for Finansdepartementet».

– Det er for tidlig å si hva utfallet av en slik gjennomgang vil kunne bli, sier Sanner.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og finansminister Jan Tore Sanner (H).

Hovedstyret i Norges Bank er innkalt mandag

Sanner sier han nå vil «følge ekstra nøye med på at Norges Bank følger opp de forventningene både Stortinget og jeg har til det arbeidet NBIM gjør innen skatt og åpenhet.»

– Jeg vil komme nærmere tilbake til hvordan dette vil bli fulgt opp, men det er naturlig at det vi benytter de rapporteringsrutinene som allerede er etablert, sier Sanner, og legger til:

– Jeg håper at hovedstyret kan finne en løsning på den situasjonen vi nå er i, som sikrer en oppfølging av Stortingets forventninger. Og jeg forventer at hovedstyret gjør alt de kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit. Jeg skal gjøre det jeg kan for å bidra. Nå er tiden inne for å se etter løsninger.

Sentralbanksjef Olsen sier han har innkalt hovedstyret til et møte førstkommende mandag for å diskutere hvordan de skal forholde seg til dette.

Olsen sier han ikke har vurdert å trekke seg

Sanner sier han vil holde kontakt med banken hvordan hovedstyret ser for seg å følge opp forventningene fra Stortinget.

Et av stridstemaene har vært om Tangen kan kombinere eierskap i fondsforvaltningsselskapet AKO Capital med jobben som oljefondssjef. AKO Capital og Oljefondet, som eier mer enn 9000 børsnoterte selskaper verden rundt, har en rekke overlappende aksjeeierskap.

Olsen sier at Nicolai Tangen fortsatt er veldig motivert for å ta jobben, som han i utgangspunktet skal begynne i 1. september. Olsen sier han ikke har vurdert å trekke seg.

– Er det mulig å eliminere all risiko for sammenblanding mellom Oljefondet og AKO Capital?

– Det er åpenbart ulike synspunkter på det, svarer Olsen.

Finansminister Sanner forventer at løsningen som nå kommer fra Norges Bank vil være tilstrekkelig.

De må gjøre noe

Der ventet finansminister Jan Tore Sanner, som på sin side har fått marsjordre fra en enstemmig finanskomité:

«Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte», heter det i finanskomiteens innstilling.

Det betyr at Sanner må gjøre «noe», selv det ikke lenger betyr at han må sørge for at faren for interessekonflikter mellom Tangens privatøkonomi og Oljefondet helt «elimineres».

Så er spørsmålet hva Sanner kan be Olsen gjøre, og hva Olsen kan be Tangen gjøre som er godt nok til at de alle tre ikke får ny kritikk fra Stortingspolitikerne.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (i midten) var på vei inn til finansminister Jan Tore Sanners kontor alt før finanskomiteens pressekonferanse på Stortinget var over. I hans følge var også visesentralbanksjef Jon Nicolaisen (bak).

Dette har skjedd i dag

Det ble en ny dynamikk i finanskomiteens behandling av Tangen-saken da finansminister Sanner fredag formiddag sendte tolkningsuttalelsen til lovavdelingen i Justisdepartementets over til Stortinget.

Lovavdelingen tolker Sentralbankloven slik at Sanner vitterlig kan instruere Norges Bank i spørsmål omkring ansettelse av ny administrerende direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), bedre kjent som Oljefondet.

«Det vil antagelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes», het det blant annet fra juristene i Justisdepartementet.

Saksordfører for «Tangen-saken» i Stortinget Hadia Tajik og SVs representant i finanskomiteen, Kari Elisabeth Kaski, løp fra møte til møte fredag.

Bred enighet, men ulik tolkning på Stortinget

De tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp har signalisert overfor Aftenposten/E24 at de ikke ser noen annen løsning enn at Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital om han skal tiltre som oljefondssjef 1. september.

Hans Andreas Limi i Frp mener risikoen for interessekonflikter må «reduseres», men bruker ikke ordet «elimineres».

