Sjefen for Norges Bank er nå i møte med finansministeren

Alt før finanskomiteens pressekonferanse var over, var sentralbanksjef Øystein Olsen på vei inn til et møte med finansministeren. Nå må Olsen reforhandle arbeidsavtalen med påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.

Selv om sentralbanksjef Øystein Olsen 28. mai la frem en arbeidsavtale med Nicolai Tangen som Olsen mente var god, og innenfor Norges Banks etiske regelverk, må han nå reforhandle denne avtalen med Tangen.

Etter at finanskomiteen la frem sin innstilling dro Olsen sammen med visesentralbanksjef Jon Nicolaisen rett til Finansdepartementets lokaler i Akersgata i Oslo.

De må gjøre noe

Der ventet finansminster Jan Tore Sanner, som på sin side har fått marsjordre fra en enstemmig finanskomite:

«Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte», heter det i finanskomiteens innstilling.

Det betyr at Sanner må gjøre «noe», selv det ikke lenger betyr at han må sørge for at faren for interessekonflikter mellom Tangens privatøkonomi og Oljefondet helt «elimineres».

Så er spørsmålet hva Sanner kan be Olsen gjøre, og hva Olsen kan be Tangen gjøre som er godt nok til at de alle tre ikke får ny kritikk fra Stortingspolitikerne.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (i midten) var på vei inn til finansminister Jan Tore Sanners kontor alt før finanskomiteens pressekonferanse på Stortinget var over. I hans følge var også visesentralbanksjef Jon Nicolaisen (bak).

Dette har skjedd i dag

Det ble en ny dynamikk i finanskomiteens behandling av Tangen-saken da finansminister Sanner fredag formiddag sendte tolkningsuttalelsen til lovavdelingen i Justisdepartementets over til Stortinget.

Lovavdelingen tolker Sentralbankloven slik at Sanner vitterlig kan instruere Norges Bank i spørsmål omkring ansettelse av ny administrerende direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), bedre kjent som Oljefondet.

«Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes», het det blant annet fra juristene i Justisdepartementet.

Saksordfører for «Tangen-saken» i Stortinget Hadia Tajik og SVs representant i finanskomiteen, Kari Elisabeth Kaski, løp fra møte til møte fredag.

Olsen innkalles til Sanner

Sanner skrev i et brev til Stortinget at han vil «legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken». Deretter varslet Sanner at han alt i ettermiddag vil kalle inn sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norge Bank til et møte. Han måtte bare først vente på at politikerne i finanskomiteen på Stortinget skal få avsluttet sin behandling og legge frem en innstilling.

De tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp har signalisert overfor Aftenposten/E24 at de ikke ser noen annen løsning enn at Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital om han skal tiltre som oljefondssjef 1. september.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.h.) og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen skal begge, etter planen, møte finansminister Jan Tore Sanner fredag ettermiddag. Her fra pressekonferansen i mai om arbeidsavtalen for Nicolai Tangen (stående i midten).