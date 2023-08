Gjeldsveksten holder seg på laveste nivå siden 1995

For fjerde måned på rad har ikke gjeldsveksten tiltatt blant norske husholdninger etter rentehevinger fra Norges Bank.

Veksten står på stedet hvil for måneden, men vokser fortsatt. Siden Norges Bank begynte å heve rentene har veksten avtatt.

Norske husholdningers gjeldsvekst holder seg på 3,7 prosent i juli målt mot samme tid i fjor. Det betyr at gjelden fortsatt vokser, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Strammere pengepolitikk, med andre ord økt styringsrente, begynner å ha effekt og det ser ikke lenger ut til at det er like attraktivt for norske husholdninger og bedrifter å ta opp lån, sier rådgiver Eirin Ingvaldsen Brynestad i SSB.

Ved utgangen av april, mai og juni dempet gjeldsveksten seg til det laveste nivået siden 1995. I juli holder veksttakten samme nivå som i juni.

Gjeldsveksten har dempet seg siden Norges Bank begynte å sette opp rentene.

Høy norsk gjeldsvekst har lenge vært en bekymring for Norges Bank.

Nedgangen i gjeldsveksten over tid, kommer i kjølvannet av Norges Banks rentehevinger. På sin høyde under pandemien var husholdningenes gjeldsvekst på 5,2 prosent. Norges Banks styringsrenten var samtidig på rekordlave null prosent, men er siden satt opp til fire prosent.

– Nok en gledens dag

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen sier at dagens gjeldstall fra SSB viser at høy rente og usikre boligpriser gjør at folk tar opp mindre lån.

– Dette er nok en gledens dag for inflasjonen og renten din. I går kom det som kjent også positive BNP-tall som viste en nedkjølt økonomi, sier han.

Gårsdagens BNP-tall viste nullvekst fra første til andre kvartal. Norges Bank setter opp renten i et forsøk på å kjøle ned økonomien, og med det få ned prisveksten.

Samtidig er gjeldsveksten lavere enn både inflasjonen på 5,4 prosent og lønnsveksten på 5,2 prosent.

– Det betyr at husholdningers totale gjeldsbyrde har blitt mindre. Det er et viktig poeng ettersom vi har økt gjeldsgraden betraktelige de siste årene der renten har vært svært lav, sier sjeføkonomen.