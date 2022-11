Refser Brenna for riking-utspill: – Direkte usant

Kunnskapsminister Tonje Brenna mener Solberg-regjeringen gjorde det lettere å bli rik på barnehager. – Vi strammet inn, svarer Høyre, som mener statsråden snakker usant.

HØYRE-KRITIKK: Tonje Brenna (Ap) rettet onsdag skytset mot Høyre. Nå får hun en salve i retur.

Brennas kritikk viser bare at hun ikke følger med i timen, sier stortingsrepresentant og barnehagepolitisk talsperson i Høyre, Kari-Anne Jønnes til E24.

Onsdag reagerte kunnskapsministeren kraftig på at barnehagemilliardærene Hans Jacob og Randi Sundby har flyttet til Sveits.

Hans Jacob Sundby har bedyret overfor E24 at han ikke vil benytte seg av såkalt «exit-skatt», og har lovet at ingen offentlige barnehagetilskudd skal krysse grensen.

– Dette er ikke en skatteutflytting. Vi har bodd i utlandet seks, syv ganger før. Mesteparten av vår virksomhet er utenfor Norge, all vår vekst er utenfor Norge. Vi skal flytte videre til andre land og andre kontinenter. Og vi vil betale den skatten vi skal der hvor vi til enhver tid befinner oss, sa han på telefon fra Luzern i Sveits.

Brenna synes på sin side at tidspunktet for flyttingen er besnærende.

– Jeg registrerer at de flytter fra Norge akkurat mens regjeringen gjør kraftige innstramminger i de private barnehagene etter mange år der Erna Solberg og Høyre har gjort det lett å bli rik på å drive private barnehager, sa Brenna.

REAGERER: Kari-Anne Jønnes (H) mener kunnskapsministeren snakker usant når hun sier regjeringen Solberg gjorde det lettere å tjene seg rik på barnehager.

– Vi gjorde det motsatte

Dette får Jønnes til å reagere kraftig. Hun mener det er helt feil at det har blitt lettere å tjene seg rik på barnehager, og viser til at Høyre i 2020 overførte tilsynet over inntjeningen i barnehager fra kommuner til et nasjonalt senter i Molde.

– Vi strammet inn regelverket for private aktører og innførte et nasjonalt tilsyn for barnehagesektoren som sikrer mer åpenhet og at offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Velferdstjenesteutvalget som Solberg-regjeringen satte ned, slo også fast at de ikke finner såkalt «superprofitt» i barnehagesektoren, sier hun torsdag til E24.

– Regjeringen har vært opptatt av skattelettene fra regjeringen Solberg. Kan det være det Brenna sikter til, og hva mener du i så fall om det?

– Da burde Brenna i så fall hun ordlagt seg annerledes. I E24 påstår statsråden at regjeringen Solberg gjorde endringer som gjorde det «lett å tjene seg rik på barnehager», og det stemmer ikke, sier Jønnes.

Hun oppfatter at regjeringen nå er mer opptatt av å vingeklippe store aktører, enn de er av å skape et bedre barnehagetilbud for barn.

– Uttalelsene til statsråden rammer en sektor som delvis sliter, og som er mangfoldig og variert. Det er mange barnehager som er presset økonomisk. Regjeringen er så tydelig på at de skal «ta» de store kjedene, men så gjør de noen grep som rammer de mindre og enkeltstående barnehagene, sier Høyre-politikeren.

BARNEHAGE-KRANGEL: Læringsverkstedet har 240 barnehager i Norge, og er landets største barnehage-kjede.

– Uverdig

– Hvordan reagerte du da du leste saken i går?

– Jeg ble lei meg, for å være ærlig. Jeg tror det er mange private barnehager ikke kjenner seg igjen i statsrådens beskrivelse. Når man du driver barnehage mener jeg man du fortjener å være stolt av at man du jobber for å skape en bedre hverdag for barn og unge, og ikke kjenne på at noen anklager deg for å berike deg, sier hun, og fortsetter:

– Også synes jeg det er litt uverdig av en statsråd å fare med usannheter. Det er direkte usant at regjeringen Solberg har gjort det «lett å bli rik på å drive barnehager». Vi har tvert imot strammet inn.

Jønnes har nå stilt skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren, der hun ber om en forklaring på hva hun mente med at Høyreregjeringen gjorde det lett å tjene penger på å drive barnehager.

BARNEHAGEBESØK: Erna Solberg blir anklaget for å gjøre det lettere å bli rik på barnehager. Her er hun på besøk under valgkampen i 2021.

Enig i at det trengs endring

I juni la regjeringen frem et nytt regelverk som vil gjelde fra 2023. Da vil det være krav om at hver enkelt barnehage må være et eget, selvstendig selskap, og ha forbud mot å drive annen virksomhet på siden.

Private barnehager vil også ikke lenger kunne ta opp lån andre steder enn i bank, og de vil ha meldeplikt ved organisatoriske endringer. Det vil styrke muligheten til å ettergå driften, mener kunnskapsministeren.

Dette er feil medisin, mener Jønnes.

– Høyre ønsket også ordninger som ville sikre mer åpenhet om økonomien i de private barnehagene, men vi mente det ville være bedre med et regnskapsmessig skille. Det var også anbefalingen fra departementet i sin tid. Regjeringens nye grep vil medføre at barnehagene nå må bruke mer tid og penger på omorganisering og byråkrati, fremfor tilbudet til barna, det blir også feil, sier hun.

Jønnes understreker at Høyre er for et bredt barnehageforlik, men at man må ivareta også de private barnehagekjedene.

– Høyre er tydelige, og det var vi også i regjering, på at det trengs endringer i lovverket, fordi barnehagene har endret seg mye siden 2003, da vi fikk på plass barnehageforliket og andelen private aktører begynte å øke. Men endringene må bidra til at vi har en variert barnehagesektor, med både offentlige, ideelle, små enkeltstående barnehager, men også de store kjedene, sier hun.

– Hadde uendelig med sjanser

Kunnskapsminister Brenna mener kritikken fra Jønnes er skivebom, og mener Høyre brukte tiden i regjering dårlig om de ønsket å gjøre noe med inntjeningen til barnehagetopper.

– Høyre satt med regjeringsmakt i åtte år, men valgte å se på at problemene i norsk barnehage hopet seg opp fremfor å gjøre noe med dem. De fikk en drøss med rapporter og utredninger, og de sendte flere forslag på høring, men forslagene ble ikke til lovendringer og lovforslag – og i alle fall ikke til noen faktiske endringer i barnehagesektoren. Tvert imot la de vekk forslag de hadde hatt på høring og sendte andre forslag på ny høring. De var i utredningsmodus, ikke i handlingsmodus, sier Brenna.

Hun avfeier at hun snakker usant, om mener tvert imot at Høyre kunne gjort noe med inntjeningen for private aktører i barnehagesektoren om de hadde ønsket. Brenna mener små barnehager sliter, og at de store barnehagekonsernene er et «attraktive investeringsobjekt».

– Dersom Høyre hadde ment det var problematisk at private aktører tjente seg rik på barnehage, burde de strammet inn for mange år siden. De hadde uendelig med sjanser, men grep dem aldri.

– Høyre signaliserer at de ønsker et bredt barnehageforlik. Er det aktuelt, og i så fall på hvilke premisser?

– Jeg inviterte i vinter til et bredt barnehageforlik, men Høyre ville ikke være med på det da vi la frem våre lovforslag i vår. Det kommer nye muligheter, og det kan hende debatten de siste dagene har vært en øyeåpner også for Høyre. Barnehage-Norge er tjent med at Stortinget står mest mulig samlet om de reglene vi nå skal innføre. Min dør er åpen for alle som vil bidra til at pengene i barnehagen brukes på barnas beste, og at viktig investeringskapital brukes på å skape nye næringer fremfor å overta offentlige oppgaver, sier Brenna.