Danske Bank hever renteprognosene: – Vi balanserer på en knivsegg

Danske Bank tror styringsrenten vil nå 3,75 prosent i august, men mener det er sannsynlig at vi ser 4-tallet fra Norges Bank. Oppsiderisikoen har økt som følge av den høye inflasjonen.

Det skriver Danske Bank i sin ferske konjunkturrapport.

Torsdag venter rentebeslutningen fra Norges Bank, hvor flere meglerhus har spådd en dobbeltheving på 0,5 prosent. Styringsrenten befinner seg i øyeblikket på 3,25 prosent. Danske Bank tror renten vil heves også i august. Det er også ventet at rentebanen heves.

I mars varslet Norges Bank en rentetopp på 3,5 prosent.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, mener risikoen i norsk økonomi har økt, til tross for at den har klart seg bedre enn ventet. I rapporten kommer det frem at de mener at veksten har nå avtatt, men at aktivitetsnivået er fortsatt høyt. Arbeidsledigheten øker noe, men nivået er fortsatt lavt.

– Usikkerheten øker. Vi har vært gjennom en periode med en samlet stimulans som var ekstrem. Innstrammingen etterpå har vært tilsvarende motsatt vei. Renteoppgangen i verden det siste året har vært stor, og da er det vanskelig med en myk landing ned mot et inflasjonsmål på to prosent, sier Jullum til E24.

– Renten biter hardt for mange. Balansegangen er vanskelig for Norges Bank. Vi balanserer på en knivsegg nå, fortsetter han.

Regn ut hva det vil bety for deg i E24s rentekalkulator nederst i saken.

Sjeføkonom Frank Jullum.

Risikoen for resesjon har økt

Danske Bank venter en kraftig brems i forbruket i løpet av de neste månedene, og ser en klar risiko for at utviklingen kan bli enda svakere. Risikoen er klart knyttet til om arbeidsledigheten skulle begynne å øke mer enn banken legger til grunn, og eller om boligmarkedet svekker seg Mer enn ventet.

– Frykter dere resesjon i norsk økonomi?

– Risikoen har økt, selv om ting ser bedre ut enn fryktet. Makroøkonomien vil klare å unngå det, selv om det kanskje vil føles som en resesjon. I enkelte industrier, som i bygg- og anleggsbransjen, kan man måtte begynne å permittere ansatte om nivået ikke tar seg opp. Det er ikke sikkert man havner i resesjon, men det vil være kraftige nedturer i større deler av økonomien desto lenger dette varer.

Banken forventer samtidig en BNP-vekst på 1,0 prosent i 2023.

– Nære inflasjonstoppen

De er tydelige på at inflasjonen var mye høyere enn ventet i mai. Oppgangen var ifølge banken drevet av høyere priser på matvarer, transport, helse og husleier.

Banken venter nå en inflasjon på 5,3 prosent ved utgangen av året. I april viste den forrige rapporten en ventet inflasjon på 4,8 prosent. Økningen begrunnes blant annet med at en svakere kronekurs vil motvirke det forventede fallet i inflasjonen. Dermed kan inflasjonen holde seg høyt over lengre tid.

Ifølge forventningsundersøkelsen ventes inflasjonen å avta til 3,5 prosent neste år.

– Vi er nære inflasjonstoppen nå. Om ett år er inflasjonen trolig lavere enn i dag. Da må Norges Bank lette litt på trykket. Frem mot jul og neste år blir det viktig å balansere dette, sier Jullum.

Det faktum at kronekursen har svekket seg med mellom 5 og 6 prosent siden forrige rapport, og dermed er 15 prosent svakere enn for et år siden, vil ha flere implikasjoner på den økonomiske utviklingen fremover, om banken får rett.

– Grunnen til at Norges Bank kan møte svak krone og inflasjon med renten er at veksten ikke har kollapset. Det gir dem frihet, sier Jullum.

Kronekursen påvirkes av globale faktorer

Banken tror også at kronekursen vil holde seg «relativt svak» over sommeren. En kombinasjon av lavere olje- og gasspriser, mye uro i finansmarkedene og lavere rentedifferanse mot andre land har bidratt til dette.

Jullum påpeker at det i stor grad er globale faktorer som nå påvirker kronekursen, og ikke hva vi foretar oss her i Norge.

– Enkelt forklart er det i perioder hvor veksten er høy og at sentralbankene har begynt å stramme til, at kronen gjør det dårlig. Alle råvarevalutaer følger dette. Det ser vi for eksempel i Sverige og Canada. Det som skal til for at kronen skal begynne å styrke, er at vi er forbi renteøkningssyklusen, sier Jullum.

Men:

– Om nedturen blir tøff også globalt, kan kronen svekke seg av andre faktorer. Mest sannsynlig er kronen svakere for øyeblikket enn normalverdien. Inflasjonen må ned før vi ser at dette snur, sier Jullum, som presiserer at prognosene deres opererer med at oljeprisen skal ligge mellom 75 og 80 dollar fatet.

– Siden mars har kronesvekkelsen fortsatt i full fart nedover. Hvilken effekt vil dette ha på norsk økonomi på lengre sikt? Dette tvinger nok frem ytterligere rentehevinger. Spørsmålet om styringsrenten skal opp en «kvarting» eller «halving» nå på torsdag, ville aldri vært der om det ikke var for den svake kronen, sier Jullum.

Ifølge prognosene venter Danske Bank at boligprisene faller 5 prosent i 2023, men snur opp igjen 1 prosent i 2024.

– Mye av oppgangen siden desember skyldes en kombinasjon med at mange trodde at rentetoppen nærmet seg. Lettelsene i forskriftene har også spilt inn. Totaltallene viser at oppgangen begynner å avta. Renteeffekten vil gjøre at prisene vil falle utover året. Men tilbudet av boliger gjør at det ikke er noen risiko for et krakk, sier Jullum.