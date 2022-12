Nytt fall i boligprisene: – Må dempe kravene i utlånsforskriften

Boligprisfallet er ikke dramatisk, mener eksperter. Men de viser et behov for å gjøre det lettere å ta opp boliglån, mener meglertopp.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren mener boligprisfallet viser et behov for å lette på kravene for boliglån.

Boligprisene i Norge falt med 2,2 prosent i november, ifølge Eiendom Norges månedlige statistikk. Justert for sesongvariasjoner falt de med 0,9 prosent.

Med stadig økende renter var ikke fallet uventet for ekspertene – og heller ikke spesielt dramatisk.

– Det hadde vært mer overraskende om prisene ikke hadde falt, med det bakgrunnsbildet vi har nå. Det er mye renteeffekten vi ser nå. Samtidig tok det lengre tid enn antatt før effekten faktisk slo inn, sier boligforsker André Kallåk Anundsen ved Oslo Met.

– Uheldig for finansiell stabilitet

Anundsen påpeker at det er blitt vanskeligere å få finansieringsbevis, fordi mange rammes av den såkalte «stresstesten» – at man skal tåle en renteøkning på fem prosent gitt dagens inntekt.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren peker også på utlånsforskriften som et problem i dagens boligmarked. Hun mener forskriften bør skrotes, eller i alle fall lempes på.

– Med stresstesten på fem prosent skal du nå kunne betjene en rente på nesten 10 prosent. Det er lite realistisk at renten skal dit, sier Meier.

Hun mener kravet bør settes ned, eller at bankene skal få en større kvote på hvor mange de får lov til å unnta fra reglene – den såkalte fleksibilitetskvoten. I dag ligger bankenes fleksibilitetskvote på 8 prosent i Oslo, og 10 prosent i resten av landet.

– Boligprisfall på 5–10 prosent til vil være uheldig for finansiell stabilitet. Boligbyggingen er allerede lav, og vil bare fortsette ned. Jeg tror at selv om renten i hovedsak skal styres mot inflasjonsmål, må Finansdepartementet og Norges Bank se på totalbildet, sier Meier.

Tror på videre fall

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er heller ikke overrasket over prisfallet.

– Utfallet er helt i tråd med våre forventninger. Et tydelig boligprisfallet er helt naturlig, gitt at rentene har økt i raskt tempo gjennom sensommeren og høsten, samtidig som det er høye levekostnader generelt. Det demper humøret ute blant folk, sier Haugland.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror boligprisene vil fortsette ned i vinter.

Hun trekker frem flere momenter i rapporten fra Eiendom Norge som avdramatiserer prisfallet noe.

– Ser vi på detaljene i rapporten så synes jeg jo det er lite som tyder på at det er noen dramatisk utvikling i boligmarkedet. Jeg får heller inntrykk av at både priser og omsetningstid er mer tilbake på førpandemi-nivåer, sier Haugland.

Hun peker på at antallet solgte boliger i november ligger under nivået man så under pandemien, men er høyere enn november 2019. Heller ikke antall boliger til salgs ligger på et spesielt høyt nivå, mener hun.

– Sånn vi ser det blir det videre en tydelig nedgang i de sesongjusterte prisene. Prisutviklingen vil bli betydelig svakere enn normalt gjennom vinteren, og så tror vi det kommer et omslag på våren når den verste usikkerheten har lagt seg, sier Haugland.

– Vinnerne er de som tør å gå inn i markedet

Grethe Meier i Privatmegleren tror heller ikke prisnedgangen vil vare lenge.

Nedgang i boligmarkedet fører ofte til at folk setter seg på gjerdet for å se hva som skjer videre. Men Meier tror det er gode kjøp å gjøre nå.

– Vinnerne er de som tør å gå inn i markedet nå. Du kan slippe budrunder, og forhandle direkte med selger. Jeg tror det blir mulig å gjøre veldig gode kjøp de neste 3–6 månedene. Så tror jeg nedgangen er over, sier Meier.