Første handelsoverskudd siden februar

Høyere oljeeksport, økte gasspriser og sesong for fiskeeksport ga Norge sitt første handelsoverskudd på syv måneder i oktober.

Publisert: Oppdatert: 16. november 2020 08:31 , Publisert: 16. november 2020 08:10

Den norske handelsbalansen snudde til overskudd i oktober etter seks måneder på rad med underskudd.

I løpet av måneden ble det eksportert varer for 70,6 milliarder kroner, mens importen utgjorde 67,9 milliarder.

Det gir et overskudd på 2,7 milliarder kroner.

Det er først og fremst høyere eksportvolum av råolje, vekst i naturgassprisene og sesongoppgang for fiskeeksporten som bidrar til eksporten, og dermed overskuddet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Høyeste oljeeksport siden 2010

I oktober alene ble det eksportert 51 millioner fat med råolje – det høyeste antallet siden 2010, ifølge SSB. Det er også 38,1 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Samtidig har oljeprisen vært langt lavere enn for ett år siden, og verdien på råoljeeksporten endte dermed 0,1 prosent lavere enn i fjor.

På den andre siden har eksportverdien for naturgass økt kraftig siden i sommer, men ligger fremdeles lavere enn den samme måneden i fjor.

Naturgasseksporten var 8,9 milliarder standard kubikkmeter (56 millioner fat oljeekvivalenter). Det er en oppgang på 2,8 prosent fra oktober i fjor. Men verdien falt med 23,5 prosent sammenlignet med fjorårets oktober, og endte på totalt 10,4 milliarder kroner.

Under fjoråret

Verdien til de norske eksportvarene har hentet seg inn siden oljepriskollapsen og årets bunnivå i april, men ligger fremdeles under fjorårets verdier.

I oktober var den samlede verdien på norsk eksport 7,8 prosent mindre enn i samme måned i 2019, ifølge SSB. I samme periode er fastlandseksporten ned 6,0 prosent.

Samtidig er verdien til varene Norge importerer fortsatt høyere. I oktober økte importverdiene med 1,5 prosent mot i fjor, ifølge SSB.

Den norske kronen er fortsatt svak sammenlignet med i fjor. Isolert sett betyr dette at norske eksportører får flere kroner for varene de selger i utenlandsk valuta, mens importørene må betale mer for varene de kjøper.

