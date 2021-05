Støttespillere bidrar med millioner til Høyres valgkamp

Finanstoppene Stein Erik Hagen og Christen Sveaas bidrar gjennom sine selskap med 5,5 millioner kroner til Høyres valgkampkasse.

Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica er blant giverne til Høyre. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Hagens investeringsselskap Canica AS støtter Høyre med 3,5 millioner kroner, mens Sveaas' selskap Kistefos blar opp 2 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

På listen over Høyres givere, er det dessuten en rekke kjente selskaper innen finans, eiendom og shipping.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier til avisen at bidragene selvfølgelig er viktige.

– I gamle, gamle dager var det sånn at NHO og LO ga til de to forskjellige sidene i politikken. Da NHO sluttet å gi, så var det en forutsetning at også den andre siden skulle slutte å gi, sier hun.

– Da det ikke skjedde, har private gått inn for å sikre balansen mellom den røde siden som får penger fra LO, og sørge for balanse i donasjonene til partiene, sier Solberg.

Forrige uke bevilget LOs representantskap 23 millioner kroner til Ap, Sp og SV for å sikre en ny rødgrønn regjering. I tillegg kommer pengestøtte fra ulike forbund og foreninger innen LO-paraplyen.