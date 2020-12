Overskudd i varehandelen med utlandet

Lav oljepris trakk eksporten ned, mens bilimport bidro til høyere importverdi i november.

Handelsoverskuddet endte på 200 millioner kroner i november.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Eksporten av varer til utlandet var på 71,5 milliarder kroner i november. Det er 17 prosent under nivået i november 2019.

I oktober snudde handelsbalansen til overskudd etter et halvt år med underskudd.

Eksporten i november var 1,3 prosent høyere enn måneden før, og er altså den høyeste målingen siden februar.

Handelsoverskuddet var imidlertid betraktelig høyere i oktober og endte på 2,7 milliarder kroner den måneden.

Høy import av biler

Norge importerte varer til 71,3 milliarder kroner i november. Det er en vekst på 13 prosent fra samme måned i fjor.

Det er særlig import av biler som bidro til at importverdien ble høy i november, ifølge SSB.

Importen av biler lå på 7 milliarder kroner, nesten en dobling fra november i fjor. Vi har ikke importert så mange biler siden mars i fjor, da mange kjøpte Tesla 3, skriver SSB.

Fall i oljeinntektene

Norge eksporterte råolje for 19,5 milliarder kroner i november, over 30 prosent lavere enn for et år siden og også mindre enn i oktober i år.

Det er eksportert både mindre olje og til en lavere pris. Oljeprisen er 170 kroner lavere per fat enn i november i fjor.

For naturgasseksporten er tendensen omvendt, og det var økning i både volum og pris.

Fiskeeksporten fortsetter å falle for femte måned på rad. Det er særlig fallende pris på laks som trekker ned eksportverdien for varegruppen i november, men også i volum falt eksporten.

