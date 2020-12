NHO: Hver syvende bedrift frykter fortsatt konkurs

Like mange bedrifter frykter konkurs i dag som for en måned siden. Frykten for å gå over ende er størst blant mindre bedrifter. – Krisen er ikke over, advarer NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Jeg er redd vi får kjenne på krisen i store deler av neste år også, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Vis mer byoutline Siri Øverland Eriksen

– Hver femte småbedrift vurderer konkursrisikoen som reell. Det er svært alvorlig. Små og mellomstore bedrifter er de vi har klart flest av. Disse bedriftene er svært viktige jobbskapere over hele landet, sier Almlid.

Tallene stammer fra årets siste NHO- barometer som måler stemningen og forventningene blant 2954 medlemsbedrifter. Tallene viser lysglimt, men også noe nær stummende mørke avhengig av bransje.

– Vår siste medlemsundersøkelse viser at det totalt sett går litt bedre. Men for de hardest rammede i reiseliv, service og transport, har det gått dårlig siden august. De med størst omsetningssvikt, har ikke sett bedring. Tvert imot. Andelen bedrifter med stor omsetningssvikt har økt jevnt og trutt siden august, sier Almlid.

Dette er hovedpunktene i NHOs medlemsundersøkelse i desember:

Andelen som oppgir lavere etterspørsel går ned fra 56 prosent i november til 50 prosent i desember). Reiseliv, service og transport trekker opp.

Noen flere bedrifter melder om mer enn 50 prosent omsetningssvikt (fra 14 til 15 prosent)

Antall faktiske oppsigelser flater ut. Men situasjonen er svært ulik mellom bransjene. 14 prosent av bedriftene varsler flere oppsigelser.

Oppsigelser er under planlegging i 60 prosent av bedriftene i luftfarten, 38 prosent i reiselivet og 29 prosent innen transport. Innen industri planlegger 19 prosent oppsigelser.

Kriseåret snart over – men ikke krisen

– 2020 har vært et historisk krevende år for alle, ikke minst for bedriftene. Og krisen er ikke over. Det har vi gjentatt mange ganger nå, og det er fortsatt sant, sier NHO-sjefen.

Han mener at «arbeidsmarkedet vil preges i lang tid, og at ledigheten har stabilisert seg på et faretruende høyt nivå med oppunder 200.000 ledige.»

– Vi ser at antallet bedrifter som faktisk har gjennomført oppsigelser har steget siden midten av april i år. Selv om kurven flater ut, er det en stor jobb foran oss for å stimulere til å skape nye og opprettholde eksisterende arbeidsplasser over hele landet, sier han.

Almlid ønsker en diskusjon rundt utfordringen knyttet til de som i mars vil ha vært permittert i maksimumsperioden på 52 uker.

– Vi må være åpne for å forlenge permitteringsperioden til f.eks. over sommeren. Det er viktig for å sikre at kompetansen ivaretas og at ansatte beholder tilknytningen til bedriften, sier han.

– Selv om vi nå ikke ser rekordnivåene på arbeidsledige og krisetallene fra den gang, så er situasjonen svært alvorlig for mange. Ikke minst i de bransjene som er særlig rammet av strengere smitteverntiltak nå i høst, som i reiseliv og transport, sier han.

Første halvår 2021 blir veldig vanskelig

– Hvor lenge må vi ha krisetiltak?

– Lenger enn det som er planlagt akkurat nå. Krise- og kompensasjonspakken må fortsette utover mars, og den må kanskje bli enda bedre.

– Kommer vi gjennom krisen og tilbake til normalen neste år?

– Første halvår blir veldig vanskelig. Det er avhengig av hvor fort vaksinen blir klar. Vi må stålsette oss for at 2021 blir et veldig vanskelig år. Men jeg håper at vi ser et andre halvår som blir bedre enn første.

– Vil 2021 bli et bedre år enn 2020?

– Jeg tror at vi går ut av 2021 i bedre stand enn i 2020. Men vi må nok inn i 2022 før vi er tilbake på nivået før krisen, sier Almlid.

Undersøkelsen viser ellers at andelen med likviditetsproblemer har flatet ut siden september og ligger på 16 prosent. Samtidig opplever 44 prosent ordrefall og 52 prosent lavere reserverer. Det signaliserer lavere aktivitet.

