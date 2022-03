Russisk oligark-eid lasteskip på vei til Oslo – havnearbeidere etterlyser sanksjoner

Lasteskipet «Lazurite» er på vei fra St. Petersburg til Oslo onsdag. Havnearbeider sier det gir en «vond smak i munnen».

Styreleder Vladimir Lisin i stålprodusenten NLMK, her fotografert sammen med Uralchem-sjef Dmitrij Mazepin (t.h.) i Moskva i 2019. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Skipet er lastet med russisk aluminium, opplyser havnedirektør Ingvar M. Mathisen ved Oslo Havn til E24.

«Lazurite» seiler under russisk flagg, og er ifølge tjenesten VesselFinder eid av det Malta-registrerte selskapet Volga-Baltic Ship 4 Ltd, som igjen er knyttet til Volga Shipping.

Volga Shipping er i tur kontrollert av den russiske oligarken Vladimir Lisin, som også er hovedeier og styreleder i stålprodusenten NLMK.

Havnesjef Mathisen opplyser at interesseorganisasjonen Norske Havner mandag var i møte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) om Ukraina og konsekvenser av norske tiltak.

– Ministeren understreket at så lenge russiske fartøy ikke er utestengt fra norske havner, så er havnene åpne som normalt. Noen steder har det vært lokale initiativer for å utestenge russiske fartøyer, men dette er ministeren tydelig på at ikke er akseptabelt, skriver Mathisen i en e-post til E24.

Skjæran har fortalt Aftenposten at «skipsfart er et langt vanskeligere farvann å sjøsette sanksjoner i», enn for eksempel luftfart - og at man må koordinere dette internasjonalt.

– Kvier seg

En havnearbeider som jobber i Oslo, men som ikke ønsker navnet sitt på trykk i frykt for konsekvenser fra arbeidsgiveren, sier til E24 at de har fått en «vond smak i munnen» av å vite at lasteskipet kommer med russisk flagg og last, og at de tenker på sine kolleger ved havnen i Odesa.

En annen havnearbeider ved samme arbeidssted sier det oppleves som å «bli plassert i en krig ufrivillig».

– Setter vi ned foten, er det vi selv som får svi og ingen andre. Vi hadde håpet at det skulle komme restriksjoner enten lokalt eller nasjonalt, sier han.

Samtidig ventes det ikke at noen vil avstå fra å losse skipet, da de er bekymret for søksmål for skyhøye summer med tanke på lastens verdi.

– Vi føler at vi blir en del av konflikten og bidrar til urettferdighet. Det er pengesterke eiere, og dette gir indirekte støtte til Putin og Russland.

Leder Bjørn Steffensen i Havnearbeiderforeningen tror oppfatningen deles av mange. Han jobber selv i Ålesund nå, og har ikke hatt kontakt med havnearbeiderne som skal losse det aktuelle skipet.

– Jeg tenker nok at guttene i Oslo kvier seg, men de er profesjonelle og vil ikke si noe. Jeg skulle ønske vi kunne fått retningslinjer fra Stortinget, som gjorde hverdagen lettere for oss som er borti internasjonalt gods, sier Steffensen.

– Det burde være klare retningslinjer, med oppfordring fra regjeringen om hva vi ikke rører, sier han.

Steffensen forklarer at havnearbeidere i Norge føler solidaritet med sine kolleger i Ukraina. De ukrainske havnearbeiderne er medlemmer i European Transport Workers’ Federation (ETF), og har styreplass der.

– Jeg tror nok de fleste havnearbeiderne i Norge ikke synes noe om at det kommer en russisk båt med russisk stål, sier han.

Følger EU-regler

Havnesjef Ingvar M. Mathisen sier at situasjonen blir en annen dersom norske myndigheter beslutter å utestenge russiske fartøy. Men det vil ikke skje uten at EU gjør det først.

– Oslo Havn mener at situasjonen i Ukraina er dypt tragisk. Samtidig er Oslo havnestyre klar på at Oslo Havn skal forholde seg til de enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for eventuelle sanksjoner mot russiske skip.

Det er foreløpig ikke meldt inn flere russiske skip til Oslo Havn så langt. I 2021 ankom 6 russiske skip, opplyser Mathisen.

I Kristiansand har det russiske serviceskipet Marlin ligget til kai siden januar, ifølge Fædrelandsvennen. Et enstemmig formannskap i byen vil ha skipet bort fra havnen, men det har så langt blitt liggende, skriver avisen.

Det svenske fagbladet Arbetet omtalte onsdag morgen også problemstillingen.

Uavhengige havnearbeiderforbund i Sverige har åpnet for solidaritetstiltak mot russiske skip dersom ukrainske transportforbund ber om det. De har derfor spurt den svenske regjeringen om hva som gjelder.

– Våre medlemmer vil ikke gjøre det her, folk blir dritforbannet, sier nestleder Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundet til Arbetet Global.