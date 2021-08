Giertsen med rekordresultat - solgte aksjer for over 30 mill. kroner

Thomas Giertsen solgte aksjer for over 30 millioner kroner i fjor. Resultatet ble nok et rekordår for komikeren som igjen satte inntektsrekord.

KNALL: Thomas Giertsen noterer nok et godt år for sitt heleide holdingselskap. Dette er andre året på rad at inntektene passerer 30 millioner kroner.

Etter fjorårets rekordår hvor komiker Thomas Giertsen solgte seg helt ut av produksjonsselskapet Feelgood Scene Film & TV kan han nok en gang glede seg over et kjemperesultat for sitt holdingselskap Egeberg Holding AS.

Feelgood står bak suksesser som «Helt Perfekt» og «Hvite Gutter», hvor Giertsen er å se i hovedrollen i førstnevnte.

Selskapet holdt koken gjennom fjoråret og noterer et årsresultat på 34,87 millioner kroner. Det er marginalt opp fra 33,51 millioner i 2019, og dermed er det igjen duket for klingende mynt i kassen for investoren.

Dermed kan stjernekomikeren fryde seg over det beste resultatet i selskapets historie, etter å ha slått rekorden fra i fjor.

Giertsen fyller det eneste årsverket i selskapet, og hentet ut 731.298 kroner i lønn i fjor, viser det ferske årsregnskapet. Av dette var 150.000 honorar for styrearbeid - også den jobben utføres av Giertsen selv.

Thomas Giertsen har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Viser teft for aksjer

Store deler av den samlede inntekten på 38,39 millioner kroner skyldes salg av aksjer og andre verdipapirer, fremgår det av årsregnskapet. Giertsen dro inn en samlet gevinst på hele 31,25 millioner kroner i fjor, også det en økning fra aksjesalget på 22,73 millioner i 2019.

Totalt står Giertsen oppført med markedsbaserte aksjer og fond for 51,65 millioner kroner. Han har en urealisert gevinst på nær 450.000 kroner, viser regnskapet.

Giertsen var tidlig inne i børsfavoritten Kahoot, og trappet i 2018 opp da han gikk inn med seks millioner kroner tilsvarende en aksjepost på 760.000 aksjer i e-læringsselskapet.

I januar hadde Giertsen aksjeverdier for over 100 millioner kroner i børsraketten, tilsvarende en avkastning på rundt 1.200 prosent. Siden har imidlertid Kahoot-aksjen dempet seg kraftig med en nedgang på nærmere 60 prosent. Kursen på 40,2 kroner per aksje antyder imidlertid fortsatt en solid gevinst for komikeren.

Ingen utbyttefest

Selv med nok et rekordår har selskapets eneste innehaver igjen valgt å avstå fra å hente ut overskuddet i utbytte, fremgår det av regnskapet.

Giertsen har ikke hentet ut utbytte fra Egeberg Holding siden 2013, da han hentet 1,5 millioner kroner. Totalt er det hentet ut 9,66 millioner kroner i utbytte i selskapets historie.

Etter å ha overført hele årets overskudd til selskapets egenkapital vokser pengebingen for Thomas Giertsen. Etter overføringen står selskapets egenkapital i 99,63 millioner kroner.

Gikk nye veier

Produksjonsselskapet Feelgood har vokst til å bli et av Norges største innen underholdning og humor, og har stått bak flere suksesser på fjernsyn.

I 2010 kjøpte Sony Music Norge 51 prosent av aksjene, og Giertsen solgte seg ned til en eierandel på 38,6 prosent.

I 2017 kjøpte Monday Productions Sonys aksjer i selskapet, før komikeren altså solgte seg helt ut i 2019. Komikeren fikk inn rundt 35,3 millioner kroner etter salg av aksjene i produksjonsselskapet, noe som bidro til en kraftig resultatforbedring ved sist årsregnskap.