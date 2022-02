Vil «meteren» til livs: Kultursjef frykter for vårens konsertprogram

Tirsdag kveld skal regjeringen legge frem sine nye corona-lettelser. Både kulturbransjen og høyskolene frykter at énmetersgrensen beholdes.

MANGE UTSETTELSER: Kultursjef ved USF Verftet i Bergen forteller at nesten alt av program har blitt utsatt eller kansellert etter at det kom strenge coronatiltak i desember. Vis mer

– Hvis det ikke kommer noe lettelser i kveld er det skandale, men jeg regner med at det kommer noe, sier Kulturhussjef på USF Verftet i Bergen, Ivar Chelsom Vogt.

Regjeringen har varslet store lettelser i koronarestriksjonene denne uken og skal legge fram detaljene på en pressekonferanse klokken 19 tirsdag kveld.

Vogt håper og forventer at det kommer lettelser som gjør det mulig for USF, Bergens største konsertsted og scenehus, å gjennomføre vårens program.

– Det har vært ekstremt strengt siden desember, og så å si alt av program har blitt kansellert eller utsatt. Kommer det ikke lettelser i dag så frykter jeg at programmet for resten av våren, i alle fall mye av det, ikke vil kunne gjennomføres, sier han.

Hvor mye kroner og øre det vil koste, dersom vårens program ryker, tør han ikke spekulere i.

Kultursektoren har blitt hardt rammet av coronatiltak gjennom hele pandemien. I 2020 hadde musikkinstitusjonene en nedgang på 76 prosent i antall besøkende sammenlignet med 2019, ifølge tall fra SSB.

Meteren er mest inngripende

Virke og NHO uttalte mandag at de nå forventer full gjenåpning.

– Vi forventer full gjenåpning på samme måte som de har gjort i Danmark. Begrunnelsen for å beholde strenge tiltak var at helsetjenesten kunne bli overbelastet, men den begrunnelsen har myndighetene selv gått bort fra, sa administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Scenekvelder, som i disse dager egentlig skulle spilt musikalen «Mamma Mia» i Folketeateret i Oslo, krever også at meteren skrotes.

– Jeg er utrolig lei av at kultursektoren blir holdt som gissel fordi regjeringen vil unngå trengsel på T-banen, sier produsent Karianne Jæger.

Likevel melder flere medier tirsdag at meteren, munnbind og isolasjon er tiltak som fortsatt vil gjelde fremover.

For USF Verftet, som for mange andre kulturaktører, er det kravet om en meters avstand som gjør det mest krevende å gjennomføre arrangement.

– Det er meteren som er den mest inngripende – pluss at man må ha sittepublikum. Tidligere i pandemien har vi hatt stående publikum, men med avstand, sier kultursjefen.

Flere nasjonale medier har meldt at metersgrensen kan bli beholdt, til tross for at det er ventet betydelige lettelser tirsdagskveld.

USF Verftet i Bergen har tre konsertsaler, hvor den største tar 1300 publikummere. På vårens program har de både konserter, festivaler, filmvisninger. Mange av dem er arrangement som har blitt utsatt fra tidligere i pandemien.

– Vanligvis jobber vi med våren 2023 nå, vi jobber på en annen tidshorisont enn det vi pleier. Det er utfordrende å opprettholde et program med den usikkerheten, sier han.

1.500 på arrangement

Også rektorer ved Norges største universiteter ber om at regjeringen fjerner kravet om en meter avstand for studenter, melder VG.

– Det er på høy tid at studentene får livet sitt tilbake. De har betalt en høy pris. Vi ser ingen grunn til at det skal være strengere regler ved universiteter enn det er ved videregående skoler, sier Margareth Hagen, rektor ved UiB, til VG.

DEN GANG DA: Konsert med bandet Kvelertak på USF Verftet i 2013. Vis mer

Fra fredag 21. januar åpnet regjeringen for 1.500 personer på innendørs arrangement og 3.000 på utendørs arrangement. Det var en økning fra henholdsvis 30 personer inne uten faste tilviste plasser, og maks 200 med faste tilviste plasser på offentlige arrangementer innendørs.

Både innendørs og utendørs skal det maks være 50 prosent av kapasiteten.

– Økningen i antallsbegrensningen er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sa kulturminister Anette Trettebergstuen i en melding, etter at de nye lettelsene ble kjent.

Regjeringen håpte da at de kunne gjøre ytterligere lettelser i februar.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, sa kulturministeren.