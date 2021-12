Kjell Inge Røkke tar tilbake tronen som Norges rikeste

Etter et år bak laksearvingen Gustav Magnar Witzøe, er Røkke igjen Norges rikeste. I 2020 hadde Aker-eieren en formue på 19,6 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke hadde 10,5 millioner kroner mer i formue enn andreplassen. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det viser de ferske skattelistene for 2020 som Skatteetaten publiserte onsdag morgen.

Salmar-eier Gustav Magnar Witzøe overtok i fjor tronen som Norges rikeste, men fikk bare låne tronen i et år.

Men Norges to rikeste er nå tilnærmet like rike. Det skiller bare 10,5 millioner kroner i formuen mellom de to. Begge er oppført med en formue på 19,6 milliarder kroner.

Endringen i toppen kommer etter at Røkkes formue har økt med 210 millioner kroner fra skattelistene for 2019. Samtidig har Witzøes formue krympet med 1,3 milliarder kroner.

Nykommer på tredjeplass

Ned til tredjeplassen på listen er det mer enn ti milliarder kroner. Men der finner man nykommer og oljefondssjef Nicolai Tangen. Han har en formue på 8,1 milliarder kroner, ifølge skattelistene.

Det var i september i fjor Tangen overtok jobben som oljefondssjef. Det skjedde etter en omfattende prosess med Stortinget, som kom med flere krav for å redusere risikoen for interessekonflikter.

Til slutt ble løsningen at Tangen solgte seg ut av fondsselskapet AKO Capital, og overførte milliardene den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Samtidig ble fondsandeler til en verdi av fem milliarder kroner flyttet over på bankkonto.

Tangen dytter ned eiendomsinvestor Ivar Tollefsen til fjerdeplass, med en formue på 7,6 milliarder kroner.

Dette viser skattelistene: Inntekten viser summen av de skattepliktige inntektene minus berettigede fradrag som minstefradrag, renteutgifter, tap på aksjer og andre fradragsberettigede utgifter. Formuen er den skattemessige verdien av det personen eier, minus gjeld. Tallet er stort sett lavere en den reelle formuen, blant annet fordi boligen man eier og bor i, blir verdsatt til 25 prosent av antatt markedsverdi. Skattetallet viser hvor mye en person har betalt i skatt i året som gikk. Vis mer

Hopp for dagligvareeier

Det største hoppet blant de som tidligere har vært på topplistene finner man i formuen til Norgesgruppen-eier Johan Johannson. Han klatrer fra 25. plass i 2019 til en femteplass på listen i 2020.

Johannson en formue på 6,2 milliarder kroner i skattelistene for fjoråret, opp fra 1,8 milliarder kroner året før.

Norgesgruppens storeier passerer med det Rema 1000-eier Odd Reitan, som i fjor hadde en formue på 5,9 milliarder kroner. Samtidig faller Magnus og Ole Robert Reitan til henholdsvis 9. og 11. plass på topplisten.

Ferd-arvingene Alexandra og Katharina Andresen plasserer seg på 7. og 8. plass. Begge de to har en ligningsformue på 5,5 milliarder kroner.

Flere har mindre formue

Som E24 tidligere har omtalt har flere av landets rikeste lavere ligningsformue i 2020, enn året før. Men det trenger ikke å bety at pengene er forduftet.

Skatteekspert Per-Ole Hegdahl sa tidligere denne uken at formue-krympingen kan tilskrives økningen i skatterabatten, som Solberg-regjeringen innførte som et av tiltakene for å senke formuesskatten.

– Formuene er de samme, men verdsettelsen er annerledes på grunn av endring i skattereglene, sa Hegdahl til E24.

Enkelt forklart betyr dette at verdiberegningene som avgjør skattegrunnlaget har endret seg fra årsskiftet. I 2019 var den såkalte verdsettelsesrabatten på aksjer på 25 prosent. For skatteåret 2020 ble denne økt til 35 prosent.

Dette skattegrepet er foreslått reversert av Støre-regjeringen neste år.