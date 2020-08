Sanner vil legge fram ny krisepakke

Finansminister Jan Tore Sanner (H) varsler at han vil legge fram en egen krisepakke i høst for å møte behov som ikke kan vente til statsbudsjettet for 2021.

Finansminister Jan Tore Sanner deltok onsdag morgen på et pressetreff i forkant av regjeringens budsjettkonferanse. Vis mer Terje Pedersen / NTB scanpix

Det bekreftet finansministeren overfor NTB på en pressekonferanse i forkant av regjeringens budsjettkonferanse onsdag.

– Vi planlegger nå for en proposisjon som vil komme tidlig på høsten, fordi vi ser noen behov som vi er nødt til å møte også for høsten 2020, sa Sanner.

Han la til at regjeringspartiene samtidig lager statsbudsjettet for 2021 i en ekstremt usikker situasjon. Det kan derfor bli nødvendig med nye tilleggspakker også neste år.

– Budskapet vårt er klart. Dersom det er nødvendig å komme med nye tillegg også i løpet av våren 2021, så er vi klare til å gjøre det, sa Sanner.

– Vi skal gjøre det som er nødvendig for å styrke norsk økonomi og sørge for at folk skal ha en trygg jobb å gå til

Finansministeren forsvarte også den ekstraordinært høye bruken av oljepenger i 2020. Ifølge ham var denne pengebruken nødvendig for å unngå en dypere krise og enda flere arbeidsløse.

– Det var en riktig investering, sa Sanner.

– Samtidig må vi også sørge for at når veksten etter hvert tar seg opp og ledigheten går ned, så vil det også være mindre rom for å bruke like mye av våre felles sparepenger, la han til.

Full stopp blir det likevel ikke.

– Vi skal bruke det som er nødvendig for å styrke økonomien og sørge for at ledigheten går videre ned. Det er en viktig del av en trygg økonomisk styring.

