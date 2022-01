Kraftprodusentene er på lønnstoppen

Ansatte i Norges største kraftprodusenter hadde i gjennomsnitt drøyt 920.000 kroner i lønn i 2020. Det er høyere enn i finansnæringen.

Når skal vannet tappes? Ansatte i kraftproduksjon får godt betalt, blant annet for å svare på dette. Vis mer

Strømmen i Sør-Norge er historisk dyr, og det er lite vann i magasinene. Det er politisk storm rundt kraftpolitikken.

Det trengs ikke veldig mange ansatte for å produsere vinterens dyrebare strøm. Særlig regnet i forhold til verdiskapingen som ligger i «det hvite gullet». De ansatte skal blant annet porsjonere ut det dyrebare vannet så produsentene tjener mest mulig før vårsolen kommer.

Men de relativt få som jobber i kraftproduksjonen tjener godt: I gjennomsnitt hadde knapt 2000 ansatte i syv av Norges største kraftprodusenter 923.000 kroner i lønn i 2020. Dette tallet inkluderer vakttillegg og overtid.

Denne lønnen kan sammenlignes på ulike måter:

Gjennomsnittlig årslønn var 593.500 kroner for alle arbeidstagere i 2020.

I oljeutvinning var den 902.000 kroner.

I finans og forsikring var den 871.000 kroner.

I industrien var den 594.000 kroner

I statsforvaltningen var den 616.000 kroner

I Norges Bank, eksklusive Oljefondet, var den 1 mill. kroner.

Ansatte hos de syv kraftprodusenten ligger over dem alle, med unntak av Norges Bank, regnet som gjennomsnitt.

Tallene er fra Statistisk sentralbyrås nasjonalregnskap og Norges Bank. SSB-tallene inkluderer tillegg for vakter og nattarbeid, men ikke overtid.

Lønn i kraftproduksjon Aftenposten har sett på lønningene hos syv av de største kraftprodusentene i 2020. De syv står for 75 prosent av vannkraftproduksjonen i Norge.

Produksjonsselskapene inngår i større konsern. Kraftproduksjonen i Statkraft-konsernet er organisert i selskapet Statkraft Energi AS. En femtedel av konsernets ansatte jobber der.

I Hydro-konsernet skjer kraftproduksjonen i datterselskapet Hydro Energi AS. I Hafslund Eco-konsernet skjer det tilsvarende i datterselskapet Hafslund Eco Vannkraft AS.

Tallene for lønn i kraftproduksjon inkluderer overtid, vakttillegg, bonus og den lille sekkeposten «andre personalkostnader». Pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift er holdt utenfor. Vis mer

Hydro topper

Hydro Energi AS topper Aftenpostens statistikk. 183 ansatte har i gjennomsnitt 1,169 millioner kroner i lønn og annen godtgjørelse.

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro skriver i en e-post til Aftenposten at en rekke av konsernets satsinger innen solenergi, vind, hydrogen og batterier er i Hydro Energi AS.

«Vi har de siste årene jobbet hardt for å tiltrekke oss noen av de beste hodene innenfor strategi og forretningsutvikling i fornybarbransjen, både i Norge og internasjonalt», skriver han.

«I tillegg er leder- og spesialistroller med tungt ansvar for å sikre kraftforsyning til Hydro-konsernet internasjonalt lagt til Hydro Energi AS. Her rekrutterer vi i et internasjonalt marked med et høyt lønnsnivå», skriver han videre.

Statkraft desidert størst

Statkrafts datterselskap Statkraft Energi AS er Norges desidert største produsent av vannkraft. Lønn og bonus summerer seg til 826 millioner kroner for 886 årsverk i 2020. Det gir en gjennomsnittlig lønn på 932.300 kroner.

Disse tallene omfatter vannkraft og vindkraft i Norge og utlandet.

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft skriver i en e-post: «Statkrafts policy er å tilby konkurransedyktige betingelser, men ikke være lønnsledende. Statkraft forvalter store verdier for fellesskapet og trenger mange høyt spesialiserte og kvalifiserte medarbeidere med kritisk kompetanse.»

Oslo betyr høyere lønn

Oslo kommune eier direkte og indirekte nær 80 prosent av Hafslund Eco Vannkraft AS. Selskapet er Norges nest største kraftprodusent med god margin.

414 ansatte, inklusive syv lærlinger, tjente i gjennomsnitt drøyt 903.000 kroner i 2020.

Kommunikasjonssjef Per Storm-Mathisen i Hafslund Eco skriver i en e-post:

«Våre ansatte har høy kompetanse og mange har lang ansiennitet. Vi drifter kraftverk døgnet rundt, hele året. Det gjør at svært mange av våre ansatte har vakttillegg og kompensasjon for ugunstige arbeidstider. Grunnlønnsnivået ligger derfor vesentlig lavere enn det som står i årsregnskapet.»

Han opplyser at grunnlønnen, før overtid og vakttillegg, ligger på 780.000 kroner i gjennomsnitt.

Kraft gir ekstra overskudd

Vannkraften utnytter vassdragene, som er en knapp naturressurs. Men det er ikke fritt frem for å bygge ut så mye vannkraft at den langsiktige kraftprisen synker mot kostnaden ved å bygge ut. Gammel vannkraft kan dessuten ha lavere kostnader enn ny.

Derfor oppstår det normalt ekstra høye overskudd i kraftproduksjon, som er uttrykk for at næringen høster en såkalt grunnrente. Vannkraft har derfor særskatt på ekstra overskudd for å dra inn verdien av naturressursen til fellesskapet.

Høye overskudd kan gi høy lønn

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo har i det meste av sitt yrkesliv forsket på lønnsdannelse.

– Det er sterk teoretisk og empirisk støtte for at det blir høyere lønn i bedrifter og næringer som har høyere verdiskaping og profitt pr. ansatt, sier han.

Holden mener det er god grunn til å regne med at dette også gjelder bedrifter som høster fordel av grunnrente fra naturressurser. Særlig petroleumsvirksomhet, der lønningene er svært høye, men det kan også gjelde vannkraft og kanskje også havbruk.

Han peker på at de ansatte i slike næringer i mindre grad risikerer å miste jobben hvis lønnen stiger, fordi grunnrenten gir lønnsomhet. Dermed kan de ansatte presse hardere for økt lønn.

– Arbeidsgiverne i grunnrentenæringer har ekstra overskudd å ta av og ønsker fornøyde ansatte. Det drar i retning av høyere lønn enn i andre næringer, sier Holden.

