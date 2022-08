Sjeføkonom om rentehevingen: – Har ikke tid til å vente

Kjersti Haugland i DNB Markets mener det ikke er noen tvil om at den andre doble rentehevingen på rad vil merkes.

– Norges Bank har ikke tid til å vente og være på den forsiktige siden, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets til E24.

Norges Bank besluttet torsdag å heve renten med 0,5 prosentpoeng. Dermed er renten oppe i 1,75 prosent, det høyeste siden 2011.

Det er også den andre doble rentehevingen på rad, etter at Norges Bank overrasket med den første doble på 20 år i juni.

– Dette vil merkes, det er ingen tvil om det, sier Haugland.

Sjeføkonomen sier Norges Banks analyser viser at dette kommer til å merkes, og kanskje mest for dem med middels eller høye inntekter fordi de har høye lån.

– Alle de som har gjeld vil merke at kostnadene øker raskt og at den skal opp til et nivå som ikke er kjent på en stund. Vi skal videre opp herfra. Vi må kutte mer på forbruk, sier Haugland videre.

– Engstelig for at inflasjonen skal feste seg

Den høye prisveksten i Norge ligger bak. Inflasjonen på 6,8 prosent i juli var høyere enn ventet. Kjerneinflasjonen, som måler prisveksten utenom ting som strøm og avgiftsendringer, satt samtidig ny rekord. Det er kjerneinflasjonen Norges Bank normalt ser mest på når renten settes.

Inflasjonsmålet til Norges Bank er to prosent prisvekst stabilt over tid, og sentralbanker hever renten for å prøve å dempe prisveksten.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, sier rentehevingen viser at Norges Bank erkjenner at rentenivået er for lavt gitt inflasjonen vi har.

– Inflasjonstallene fra juli har slått ut. Rentehevingen viser at de er engstelig for at inflasjonen skal feste seg. De må sørge for at økonomien bremser, og minimere risikoen for at lønnsveksten tar av og blir mye høyere enn målet de har. Det er definitivt inflasjonstallene som har gitt utslaget, sier Olsen.

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets.

På spørsmål om hvordan dette vil påvirke husholdningene, peker Olsen på at man kommer fra en periode med lav rente under pandemien og noen år med veldig god økonomi.

– Nå kan man si at «hverdagen kommer tilbake». Selv om denne enkeltendringen er kraftig, er det ikke gitt at økonomien ramler sammen. Det er heller ikke sikkert at den blir dårligere enn før pandemien, sier sjeføkonomen.

Venter ny dobbel renteheving

Samtidig med dagens renteheving varsler Norges Bank at styringsrenten «mest sannsynlig» settes videre opp i september. I pressemeldingen skriver de ikke noe om hvor stor heving de venter seg.

– Kloke av skade gir de ingen klar guiding om hvor stort rentehoppet antageligvis blir i september, sier Haugland.

Om det kommer enda en dobbel renteheving neste gang avhenger av nøkkeltallene, mener Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

– De holder mulighetene åpne for å øke med både 0,5 og 0,25 i september, men sier ingenting konkret. Hva som skjer i september avhenger av inflasjonstallene for august som kommer 9. september, sier Jullum.

Nordea Markets venter en ny heving på 0,5 prosentpoeng i september.

– Vi har gitt anslag om 0,5 i september også. Det er ikke noe av det Norges Bank skriver nå som får oss til å tenke noe annet, sier Nordea-økonom Kjetil Olsen.

Kjersti Haugland i DNB Markets tror også på et dobbelt rentehopp neste gang.

– Nå tror jeg at rentehoppene kommer til å komme raskere enn det Norges Bank hadde sett for seg. Vi fikk 50 i dag, og jeg tror vi får 50 basispunkter til i september. Så tror jeg vi får 25 basispunkter både i november og i desember, sier Haugland.

Etter det tror sjeføkonomen at Norges Bank sier stopp, og ikke fortsetter rentehevingene i 2023.

– Grunnen til det er at da tror jeg særlig omgivelsene våre har bremset kraftig opp. Da tror jeg vi er i en resesjon, både i eurosonen og i Storbritannia, og norsk økonomi vil nok bære tydelig preg av den renteoppgangen som har funnet sted, sier Haugland.

Tror boligetterspørselen vil falle videre

Rentehevingen fra Norges Bank vil gi høyere boliglån når banken følger etter med å øke sin boliglånsrenter.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener utviklingen vil dempe etterspørselen etter bolig både når det gjelder førstegangskjøpere og de som vurderer å bytte bolig.

– Antall førstegangskjøpere har allerede korrigert markant ned i første halvår 2022, og vi forventer at etterspørselen vil falle videre ettersom renteøkningene gradvis begrenser førstegangskjøpere kjøpekraft i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Geving sier samtidig at de er bekymret for dagens renteprognose, og mener Norges Bank bør gå varsomt frem av hensyn til både boligprisene og sårbare husholdninger.

Huseierne sier mange nå vil oppleve boliglånsrente på godt over tre prosent når bankene setter opp sine renter, mens den beste renten på vanlige lån ifølge organisasjonen vil havne rett i overkant av tre prosent.

– Derfor er det nå viktig at boligeierne nå er aktive forbrukere og pruter på renten, sier Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

– Den store utfordringen er at denne renteøkningen kommer samtidig med at andre boutgifter som kommunale avgifter, strøm, forsikring, mat og drivstoff også øker, sier Phil.