Dette er lekkasjene fra Solbergs siste statsbudsjett

Tirsdag 12. oktober legger den avtroppende regjeringen frem sitt siste forslag til statsbudsjettet.

Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter fremleggelsen av Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, vil statsministeren kunngjøre at regjeringen søker avskjed.

Fram til den nye regjeringen formelt er innsatt, som vanligvis skjer påfølgende fredag, fungerer den sittende regjeringen som et såkalt forretningsministerium.

Lite er lekket fra Statsbudsjettet 2022, men dette vet vi allerede nå:

Kutt i elavgiften

Kilder i regjeringsapparatet har bekreftet overfor DN at elavgiften vil bli kuttet med 1,5 øre, på grunn av den siste tidens høye strømpriser. Kuttet utgjør rett under ni prosent av dagens avgiftsnivå på 16,69 øre.

For en gjennomsnittlig husholdning som bruker 20.000 kilowatttimer i året, vil kuttet spare dem for 300 kroner årlig i utgifter til strøm.

Momsfritak for elbiler

Regjeringen har ikke varslet noen endringer i momsfritaket for elbiler, og vil holde på den ut 2022 i sitt budsjett.

Ekstra penger til Husbanken

Husbanken vil få en ekstrabevilgning på én milliard kroner. Pengene skal gå til å sørge for at flere i distriktskommuner skal få boliglån.

50 millioner bevilges også til å bygge boliger tilrettelagt for eldre i distriktene, såkalte «trygghetsboliger».

HRS ut av budsjettet

Den islamkritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) mister statsstøtten. Organisasjonen har mottatt statsstøtte siden 2005, og i fjor mottok de 1.291.0000 kroner.

Penger til forskningsbygg

Regjeringen varslet i september at de vil bevilge 6,9 milliarder kroner til bygging av forskningssenteret Ocean Space Centre. NTNU og Sintef fikk reguleringsplanen godkjent av bystyret i Trondheim kort tid før dette grepet i budsjettet ble varslet.

Universitetet i Bodø fikk sent i august beskjed om at prosjektet Blått bygg, som skal huse blant annet Fakultet for biovitenskap og akvakultur, får startbevilgning på 110 millioner kroner.

Ifølge Khrono vil det trolig også komme penger til Livsvitenskapsbygget i Oslo.

Les på E24+ Norsk økonomi «tenner nå på alle sylindre». Statsbudsjettet må bremse.