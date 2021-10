SV om regjeringsplattformen: – Altfor svak

For å få flertall for sine forslag på Stortinget er SV viktig for den nye mindretallsregjeringen. Nå slakter SV-leder Audun Lysbakken Aps og Sps klimapolitikk.

Marie Golimo Kingsrød (VG)

Etter å ha holdt kortene tett til brystet i flere uker, avslørte Sp og Ap politikken de har blitt enige om onsdag.

I slutten av september trakk SV seg fra sonderingene med Ap og Sp. Liten forhandlingsvilje om olje og klima samt dyp uenighet om skatte- og avgiftsnivå, var ifølge SV-kilder de viktigste årsakene til bruddet.

Den nye mindretallsregjeringens oljeplaner, som ble presentert onsdag, får SV til å reagere.

– Denne plattformen er altfor svak både når det gjelder ulikhet i makt og rikdom og klima og natur, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Hans parti vil ha letestans. Ap og Sp vil fortsatt åpne for leting etter olje og gass i nye områder, ifølge Hurdalsplattformen.

– I denne plattformen er det for mye grått og for lite rødt og grønt, men SV kommer til å bidra med mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle.

– Når ikke klimamålene

Sp og Ap sier at det ordinære konsesjonssystemet skal ligge fast, og at de fortsett vil gi tillatelser til å lete etter ny olje og gass, ifølge regjeringsplattformen.

– Med denne plattformen når ikke Norge klimamålene. Det mangler nye konkrete tiltak for utslippskutt, og Ap har forlatt sitt standpunkt om å avvise kvotekjøp i utlandet som virkemiddel, sier Lysbakken.

SV-LEDER: Audun Lysbakken forlot sonderingene i september. Vis mer

Ønsker kraftigere skatteøkninger

De som tjener under 750.000 skal betale mindre, de som tjener mer skal skattlegges hardere, ifølge den nye plattformen.

– Uten vilje til langt kraftigere skatteøkninger for de rike og mer å leve av for folk med lite vil forskjellene ikke gå ned. Og når regjeringen legger opp til å videreføre størsteparten av Høyres skattekutt blir det ikke penger til nye velferdsreformer og god nok kommuneøkonomi, sier Lysbakken.

Han fortsetter:

– Vi er bekymret over at plattformen ikke legger opp til å reversere mer av Høyre-regjeringens brutale usosiale kutt mot fattige og syke, og at det ikke varsles omfordeling av fiskekvotene.

SV vil møte regjeringen konstruktivt hvis den søker samarbeid, sier Lysbakken. Partilederen understreker at SV ikke er et støtteparti for regjeringen, men et opposisjonsparti.

– Men et samarbeid vil også bety at regjeringen må endre kurs i saker som er viktige for SV. SV er fast bestemt på å bruke vår nøkkelposisjon i Stortinget til å levere kraftfull forandring de neste årene.