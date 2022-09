Kraftig kronesvekkelse: Dollar over 11 kroner

For første gang siden de dramatiske pandemidagene i mars 2020 kostet en dollar over 11 kroner onsdag formiddag. Valutastrateg peker på sterk dollar og Equinors varsel om høyere beredskap.

Kronen har det siden midnatt svekket seg 18 øre mot den amerikanske valutaen.

Kort tid etter at kronen passerte 11 mot dollar, har den falt noe tilbake igjen. I skrivende stund koster en dollar 10,9691kroner.

Til sammenligning koster en euro 10,47 kroner ved 11.30-tiden.

– Akkurat det siste her tror jeg kommer av beskjeden om at Equinor øker beredskapen. Det gjør at man ser en viss risiko for at inntektene her til lands kan få seg en trøkk dersom det blir et angrep, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til E24.

Østnor viser til at man ser en viss risiko for at den typen angrep som på gassinfrastrukturen, som ble meldt tirsdag, også kan rettes mot norsk sokkel.

Sterk dollar

For den norske kronen mot dollar handler mye om at dollaren er rekordsterk.

– Dollaren er sterk mot nær sagt alle valutaer. Det er mange skiftende faktorer som driver valutakurser, men nå virker det som at alle er i spill, sier Østnor.

Østnor sier at bildet er veldig uoversiktlig, men at når man stabler sammen alle argumentene, trekker alt i retning en sterk dollar.

– Da er det ikke så overraskende å se at den norske kronen, og også den svenske kronen, svekker seg, sier Østnor.

Rentene stiger

I tillegg har den amerikanske dollaren styrket seg mot de fleste andre valutaer i verden den siste tiden. Tidligere denne uken falt det britiske pundet til historisk lave nivåer mot dollar, og en euro har ikke vært billigere for amerikanere siden tidlig på 2000-tallet.

Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner, som gjerne kalles «verdens viktigste rente» klatret i natt opp til 4 prosent for første gang siden 2010. Også dette kan påvirke valutakursene.

– Faktum er at sterk interesse for amerikanske rentepapirer bidrar til flyten inn i amerikanske dollar. Så lenge penge- og finanspolitikken over hele verden ikke vil styrke egne valutaer, bør vi forvente en veldig sterk dollar, sier investeringsdirektør Nanette Hechler-Fayd’herbe i Credit Suisse til Bloomberg.