Nordea anslår høyeste lønnsvekst siden 2008

Det stramme arbeidsmarkedet vil bidra til å holde lønnsveksten oppe, mener Nordea. Samtidig tror økonomene at boligprisene vil falle noe til høsten, mens kronen blir mindre svak ved årsslutt.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Den endelige lønnsveksten ligger an til å bli høyere enn rammen i frontfaget, godt hjulpet av et stramt arbeidsmarked og god lønnsomhet mange steder.

Det skriver Nordea Markets i sin ferskeste rapport om de økonomiske utsiktene, som ble offentliggjort tirsdag.

De viser til at kampen om arbeidskraften fortsatt er sterk, og at det er rekordmange ledige stillinger.

– Vi tror derfor den samlede lønnsveksten havner i overkant av 5 og en halv prosent når året er omme. Det blir i så fall den høyeste årslønnsveksten siden 2008, skriver Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen i rapporten.

Prisveksten avtar først neste år

Prisveksten og Norges Banks rentesetting får mye plass i Nordea Markets-rapporten.

I forordet til rapporten påpeker Olsen at sentralbankene tar situasjonen på alvor.

– For første gang på 40 år har vi høy prisvekst i hele den vestlige verden. (...) Spørsmålet er ikke om [sentralbankene] vil klare det, men om hvor høyt rentenivå og hvilke kostnader det krever for å få det til.

Etterspørselen, lønnsveksten og kronekursen er tre forhold som har stor betydning for inflasjonsutviklingen, skriver Olsen.

Og selv om det er utsikter til en noe lavere samlet prisvekst i år sammenlignet med forårets 5,8 prosent, er det fortsatt grunn til å tro at den underliggende prisveksten, korrigert for energipriser, vil holde seg høy.

– Økte importkostnader, lønnskostnader og husleier vil bidra til en underliggende prisvekst på 6 prosent i år, før prisveksten begynner å avta neste år, skriver Olsen senere i rapporten.

Styringsrenten vil mest sannsynlig ligge på 4 prosent til godt inn i 2024, anslår Nordea.

Nordea Markets tror inflasjonen kommer ned på 2022-nivå neste år. Samtidig blir årslønnsveksten på 5,6 prosent, anslår de.

Neppe kostnadsfritt

Sjeføkonomen trekker samtidig tre konklusjoner:

Jo høyere rentene settes opp i andre land, og jo svakere kronen blir, desto høyere må renten settes her hjemme.

Jo høyere pris- og lønnsveksten blir, jo høyere må sentralbanken sette renten.

Jo mer motstandskraft etterspørselen i norsk økonomi viser mot høyere renter, desto høyere kommer sentralbanken igjen til å sette renten.

– Ingen vet med presisjon hva som kreves av renter for å hindre at den høye inflasjonen fester seg. Men så langt har pris- og lønnsveksten blitt høyere og vært mer gjenstridig enn mange på forhånd hadde sett for seg.

Dessuten har kronekursen svekket seg langt mer enn noen kunne forestille seg, og økonomien har vist seg mer motstandsdyktig mot økte renter enn antatt, skriver han.

Nordea tror derfor at rentene vil gå ytterligere opp og holde seg høyere enn mange hadde trodd for bare litt siden. Av denne årsak regner Nordea med «laber vekst» i norsk økonomi fremover, med noe høyere arbeidsledighet.

– Inflasjonen kommer neppe ned kostnadsfritt, selv om mange skulle ønsket det.

Mindre svak krone

Det siste året har kronekursen svekket seg markant mot dollaren og euroen.

Nå koster en dollar 10,5 kroner, og en euro hele 11,55 kroner. Det er den svakeste kronen siden pandemien, da mye handel stanset og verden trakk til de store, trygge valutaene for sikkerhets skyld.

Konsekvensen av den svake kronekursen er både at det er blitt dyrt for nordmenn å dra på ferie, men også at renten – som allerede har steget kraftig det siste året – må heves enda mer for å beskytte kroneverdien, tror flere storbanker. I mai ble det daglige kronesalget kuttet til 1,4 milliarder kroner.

På kort sikt utelukker ikke Nordea en enda svakere krone, men kursen vil trolig bli litt mindre svak på sikt:

– Vi er veldig sikre på at Norges Bank må trappe ned kronesalgene på vegne av staten etter sommeren som følge av lavere oljeskattebetalinger. Det kan føre til en bedre balanse i kronemarkedet, noe som vil gjøre det vanskeligere for kronekursen å fortsette å svekke seg i samme tempo som hittil i år.

For boligprisene venter Nordea Markets at de vil falle noe etter sommeren fra dagens nivå.

Blant årsakene er at dagens prisnivå, etter en «overraskende sterk utvikling», fortsatt ikke har respondert fullt ut på rentehevingene. Samtidig tror Nordea Markets som nevnt at rentene skal videre opp.

– Vi tror imidlertid det er snakk om kun et mindre boligprisfall på rundt 2–5 prosent. På sikt kan boligprisene ta seg opp igjen, og da særlig i sentrale områder som oslo der det bygges lite.

Overordnet ser Nordea Markets for seg en «nokså flat» utvikling for boligprisene de neste par årene.