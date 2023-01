Kraftig shoppefall i desember: Detaljhandelen ned 3,6 prosent

Julemåneden bød på kraftig nedgang i nordmenns handel.

Karl Johans gate i Oslo sentrum pyntet til jul i 2022.

Omsetningen i detaljhandelen falt 3,6 prosent fra november til desember, viser ferske tall fra SSBs varehandelsindeks.

At folk handlet mindre i desember var som ventet, men fallet var langt større enn analytikerne ventet.

DNB Markets og Danske Bank anslo på forhånd begge en nedgang på én prosent fra november, mens Handelsbanken ventet et fall på 0,5 prosent.

–Desember har som regel vært en nedgangsmåned for detaljhandelen de siste årene. Det er fordi stadig mer av julehandelen legges til november, når det er tilbudskampanjer som Black Friday og Black Week, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB.

Det største bidraget til den samlede nedgangen kom fra elektronikkbutikker og dagligvarebutikker.

Les på E24+ Dennis (28) har fem ekstrainntekter: – Mye enklere enn folk tror

Nedgang i de fleste næringer

I november, som fanger opp handelsperioden Black Friday og Black Week, økte detaljhandelen med 0,8 prosent.

De fleste næringene i detaljhandelen hadde nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet fra november til desember. I tillegg til elektronikk og dagligvare, dro sportsbutikker og møbelbutikker ned denne måneden.

– Redusert kjøpekraft grunnet økte priser og økte rentekostnader er også en faktor som naturligvis kan ha bidratt til nedgangen i detaljhandelen i desember, sier Aas.

Verdiindeksene i desember ligger jevnt sammenlignet med tilsvarende måned året før, hvor det var en nedgang på 0,5 prosent. Kalenderjusterte volumindekser viser til kontrast en nedgang på 7,7 prosent fra tilsvarende måned i fjor.

– Dette tyder på at det har blitt brukt omtrent like mye penger på handel i desember i år som i fjor, men de økte prisene har gjort at vi har fått mindre for pengene. Altså er volumet redusert, sier Anders Falla Aas.