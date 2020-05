Sentralbanksjefens første nettforedrag: – Det verste er bak oss

Sentralbanksjef Øystein Olsen forteller om den uvanlig store usikkerheten i norsk økonomi i kjølvannet av coronakrisen, og gjentar utsikter til nullrente i lang tid. – Det er helt spesielle tider.

Publisert: Oppdatert: 13. mai 2020 11:34 , Publisert: 13. mai 2020 10:47

Sentralbanksjef Øystein Olsen reiser vanligvis land og strand rundt for å holde foredrag, men på grunn av smitteverntiltak tyr han nå til sitt første nettforedrag.

– Det er helt spesielle tider ... Vi er i ferd med å oppleve et historisk bratt fall i norsk økonomi som vi ikke har sett siden andre verdenskrig, sier han.

I forrige uke overrasket Norges Bank med å kutte renten til null for første gang i historien. Siden de omfattende smitteverntiltakene i midten av mars, har sentralbanken dermed kuttet med totalt 1,50 prosentpoeng fordelt på tre runder.

– Slik utsiktene for økonomien og risikobildet er nå, så vil renten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, gjentar han i dagens tale.

Han sier også at det ikke ligger an til ytterligere rentekutt.

Olsen understreker at det er usedvanlig høy usikkerhet om utviklingen fremover.

– Men vi har et hovedbilde som innebærer at det verste er bak oss, at nedgangen stopper opp og at det snur i løpet av våren, sier han.

Godt rustet

Olsen mener norsk økonomi er godt rustet til å takle coronakrisen: Bankene tåler tap og har kapasitet til å låne ut, og regjeringen har rom til å bruke mer penger over statsbudsjettet på grunn av Oljefondet.

Regjeringen har satt i gang kraftige krisetiltak, og bruker 419,6 milliarder oljekroner i år, ifølge gårsdagens anslag fra revidert statsbudsjett.

– Vi har håp og tro om at alt dette i sum bidrar til en raskere gjenopphenting, kombinert med at helsemyndighetene i Norge og myndighetene fortsetter å håndtere smitten og coronaproblemene på en tillitvekkende måte, sier Olsen.

Lavere lønnsvekst, høyere priser

I sitt foredrag trekker Olsen også frem at Norges Bank venter beskjeden lønnsvekst fremover. Banken venter også midlertidig høyere prisvekst.

Kjerneinflasjonen ligger for tiden over Norges Banks mål om en prisvekst på to prosent i året, og Olsen tror inflasjonen vil kunne stige noe i tiden fremover.

– Og grunnen er svekkelsen av kronekursen, den svake kronekursen som fører til høy importert prisstigning, sier Olsen.

