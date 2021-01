Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli, melder NRK

Regjeringen har besluttet å forlenge permitteringsordningen fram til 1. juli.

– Vi kommer til å foreslå å forlenge den perioden du kan stå permittert frem til 1. juli, for dem som ville ha gått ut av ordningen, sier Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NRK.

I sommer ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker.

Så sent som søndag sa regjeringen at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen, som til nå har hatt en maksimal varighet på 52 uker.

VG meldte søndag at Frp er innstilt på å gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringsperioden. Dermed er det flertall på Stortinget for å forlenge permitteringsperioden ut over de 52 ukene som gjelder nå.

LO og de store hotellkjedene er blant dem som har advart mot å ikke forlenge ordningen.

Blant annet sa Thon-sjef Morten Throvaldsen før mandagens utvidelse av ordningen at de snart måtte begynne å si opp flere hundre permitterte før 52-ukers perioden gikk mot slutten.

