Med Toyota på laget skal Corvus levere brenselsceller for hydrogen fra Bergen

Forskningen, utviklingen og produksjonen skal finne sted i Bergen. Innovasjon Norge gir 54 millioner kroner i støtte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Corvus Energy, Toyota og Equinor inviterte til lanseringen av en «banebrytende ny satsing i Bergen» tirsdag formiddag.

Under en videosendt pressekonferanse fortalte administrerende direktør Geir Bjørkeli i Corvus at de skal begynne å utvikle og produsere storskala, maritime hydrogen brenselscellesystemer.

Forskningen, utviklingen og produksjonen skal finne sted i Bergen.

Moduler fra Toyota

Med Equinor, BKK og Airliquide sin planlagte hydrogenfabrikk på Mongstad, og ambisjonen for hydrogendrevne skip, er det et hull som må fylle i den norske verdikjeden for hydrogen, mener Bjørkeli.

– Det er her i Bergen innovasjonen finner sted, i den unike maritime klyngen vi har på vestkysten av Norge, sa han.

– Dette samarbeidet er et bevis på det nære samarbeidet innenfor maritim teknologi og industri mellom Norge og Japan, sa Erna Solberg, som var med på pressekonferansen.

Brenselscellenemodulene skal leveres av japanske Toyota, som har 30 års erfaring med utvikling og produksjon av slike for biler og andre landbaserte løsninger.

– Interessen for å bruke hydrogen som drivstoff for skip har økt raskt, og utviklingen av hydrogenløsninger blir sett på som et viktig skritt for å nå skipsfartens ambisiøse mål om å kutte klimagassutslippene med 50 % innen 2050, skriver Corvus i en pressemelding.

54 millioner fra Innovasjon Norge

Med på laget er også Wilhelmsen og Norled, LNG Marine, NCE Maritime Cleantech og Universitet i Sørøst-Norge.

Innovasjon Norge gir 54 millioner kroner til utvikling av brenselscellene.

Det første systemet skal være om bord på et skip for testing i 2023, og klar til å brukes kommersielt innen 2024.

– Produksjonen blir den første i sitt slag i Norge og vil styrke norsk industris ledende posisjon i den globale innsatsen for å kutte utslipp fra skipsfarten, skriver Corvus i en pressemelding.

Corvus er allerede til stede i Bergen. I oktober 2018 annonserte de byggingen av sin nye fabrikk for maritime batterier på Midttun i Bergen. Investeringen var på 80 millioner kroner, og i august 2019 produserte de ett 30 kilos batteri hvert sjette minutt.