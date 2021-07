Strømprisen i juni var fjorten ganger høyere i år enn i fjor

Prisen holder seg høy frem til jul, ifølge kraftforvalter.

Strømprisene varierer mye rundt i landet, med dobbelt så høy pris i Oslo som i Tromsø. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

– Årets sommerpriser er blant de høyeste vi har sett, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios.

Ifølge statistikken til det Kristiansand-baserte selskapet var strømprisen i juni 1282 prosent høyere i år enn i fjor.

Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Entelios Vis mer byoutline Geir Anders Rybakken Ørslien / Entelios

– Riktignok var sommerprisene i fjor de absolutt laveste vi noensinne har sett i Norden, men snittprisen i år havnet på hele 44 øre per kilowattime, sier Myhre.

Så høy var snittprisen i noen av de store byene Oslo 46 øre per kilowattime Kristiansand 54 øre per kilowattime Bergen 46 øre per kilowattime Molde 35 øre per kilowattime Trondheim 35 øre per kilowattime Tromsø 21 øre per kilowattime Vis mer vg-expand-down

Han påpeker samtidig at forskjellene innad i landet er store. De laveste strømprisene finner man i nord, mens hvis man beveger seg fra Tromsø til Oslo mer enn dobles prisen på strømmen.

– Det store spørsmålet er selvsagt hvorfor prisene har gått rett til værs akkurat nå. Svaret handler ofte om været, men ikke denne gangen, sier Myhre.

CO2-avgift presser prisen opp

Han tror i stedet det er de uvanlig høye strømprisene ellers i Europa som forklarer den enorme oppgangen i strømprisen her hjemme.

– Selv om EU er verdensledende i det grønne skiftet, så er de fremdeles helt avhengig av fossil kraftproduksjon for å dekke etterspørselen i markedet. Og blant de fossile energibærerne som brukes i EU, er gass den rimeligste og mest miljøvennlige. Denne gassen er en global handelsvare som for tiden er svært populær, og dermed også høyt priset.

På toppen av gassprisen må produsentene også legge på avgiften de må betale for utslipp av CO2. Det presser prisene i Europa opp til gamle prisrekorder.

– Denne pristoppen smitter over på de nordiske prisene, forklarer Myhre.

Overskuddet uteblir

Kraftforvalteren peker på at Norden vanligvis er en energiboble. Det betyr at dersom været er nogenlunde normalt, så skal det være et overskudd av strøm i Norden. Det skulle i teorien bety lavere priser.

– Denne teorien fungerer i praksis i områder med størst overskudd. Der er prisene virkelig under press. Men det er ikke slik overalt, sier Myhre.

Han forklarer at begrensninger i overføringskapasitet, muligheten til å frakte strøm fra et sted til et annet, fører til at de sørligste prisområdene i større grad får den prisen som ellers i Europa.

– Og når prisene på kontinentet går rett til himmels, så følger nabolandene med i dragsuget, sier Myhre.

Entelios-direktøren tror også nordmenn kan vente seg høy strømpris i god stund fremover.

– Markedet har priset inn uendret pris frem til og med vinteren, men regner med at kurven vil peke nedover igjen i 2022, og det er priset inn en betydelig nedgang i strømprisene inn mot neste sommer, sier Myhre.