Regjeringen nedjusterer vekstutsiktene: Venter at norsk økonomi vil vokse med 3,7 prosent i år

Norsk økonomi kan snart skyte fart etter pandemien, tror regjeringen, som likevel justerer ned prognosene som ble lagt frem i fjor høst. - Mye mer fornuftig nå, sier sjeføkonom.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg legger frem revidert nasjonalbudsjett tirsdag. Vis mer byoutline Berit Roald

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen legger frem nye anslag for utviklingen i norsk økonomi tirsdag, i forbindelse med revidert budsjett.

Prognosen er at økonomien vil friskne til etter at den ble rammet av et historisk stort fall i coronaåret 2020.

Regjeringen venter nå at bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge vil øke med 3,7 prosent i 2021 etter et fall på 2,5 prosent i fjor.

Prognosen er dermed nedjustert fra statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst, da regjeringen ventet en vekst i fastlands-BNP på 4,4 prosent.

Fastlandsøkonomien er et begrep som brukes for å beskrive norsk økonomi utenom olje- og gassvirksomheten.

– De har tatt ned sin forventning til BNP, og det ser mye mer fornuftig ut nå. Vi synes deres estimat på 4,4 prosent for i år var altfor optimistisk, derfor regnet vi med at oljepengebruken ville bli høyere, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

– Norsk økonomi er fortsatt preget av koronapandemien, men fra andre halvår i år kan vi få sterk vekst, skriver regjeringen i en pressemelding. Der blir vaksineutrullingen og nedgang i smitte trukket frem som grunner til optimisme.

– Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp, avhenger i stor grad av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut, skriver regjeringen videre.

Anslår lavere arbeidsledighet

Regjeringen legger til grunn at vaksinene gjør at pandemien kommer under kontroll de neste månedene.

– Et slikt vekstbilde legger til rette for at ledigheten kommer tilbake til lave nivåer i løpet av neste år.

Under pandemien har arbeidsledigheten steget kraftig og mange har blitt permittert.

Nå venter regjeringen at registrert ledighet hos Nav vil falle til 3,5 prosent i år fra 5 prosent i fjor.

Anslaget fra høsten 2020 var at ledigheten i 2021 ville ligge på 3,1 prosent.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier at regjeringens syn «er en indikasjon på at veksten i fastlandsøkonomien øker ved gjenåpning av samfunnet, og at arbeidsledigheten skal falle en god del når økonomien gjenåpnes».

I figuren under kan du se hvor mye regjeringen har brukt på krisetiltak etter coronakrisen. Figuren viser utgiftene fordelt på 2020 og 2021 og samlet, og tiltakene fordelt på ulike sektorer.

Senest i mars i år skisserte finansminister Jan Tore Sanner (H) tre ulike scenarioer, som viste usikkerhet om hvordan utviklingen blir fremover.

Det mest pessimistiske scenarioet var på kun en halv prosent økonomisk vekst, men ser ikke ut til å slå til.

I det mest optimistiske scenarioet vokser økonomien med 4,5 prosent, mens et mellomscenario legger til grunn en vekst på 3,7 prosent i inneværende år.

Også andre fagmiljøer venter lysere tider når befolkningen blir vaksinert og samfunnet åpner opp igjen.

Norges Bank tror på en vekst i fastlandsøkonomien på 3,8 prosent i år, mens SSB har et anslag på 3,3 prosent.

Lekkasjer fra budsjettet Solberg-regjeringen består av Høyre, Venstre og KrF og har ikke flertall i Stortinget. Den må derfor forhandle med Frp eller andre partier for å få budsjettene sine godkjent i Stortinget. Dette er noen av forslagene som vil komme i revidert nasjonalbudsjett tirsdag, ifølge diverse medier: 1,5 milliarder til sykehusene

100 nye millioner til hydrogen (E24)

120 millioner til priskutt på ferger

Produksjonsavgift på vindkraft

175 millioner til prøverørsbehandling

250 millioner i hjelp til barn og unge som har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien

250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene

610 millioner kroner til modernisering av Den Nationale Scene i Bergen

90 millioner kroner til å planlegge Ringeriksbanen Vis mer vg-expand-down

Publisert: Publisert: 11. mai 2021 08:02 Oppdatert: 11. mai 2021 08:41