Norges Bank holder renten på 0,5 prosent, varsler heving i mars

Renten holdes på 0,5 prosent som ventet, samtidig gjentas det at renten mest sannsynlig heves videre i mars.

SISTE RENTEMØTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen setter renten for siste gang før han går av etter sin årstale i februar. Vis mer

Norges Bank holder renten uendret på 0,5 prosent som ventet.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen nå.

Allerede i desember varslet sentralbanken at renten sannsynligvis heves ytterligere til 0,75 prosent i mars, og deretter gradvis til en topp på 1,75 prosent i 2024.

Ved inngangen til pandemien lå renten på 1,5 prosent, men den ble raskt kuttet til rekordlave null prosent våren 2020. Første i september i fjor kom den første hevingen til 0,25 prosent, med påfølgende heving til 0,5 prosent i desember.

Strømpriser har økt inflasjon

Høy inflasjon og mildere omikronkonsekvenser enn fryktet har den siste tiden økt renteforventningene blant økonomene.

Norges Bank vurderer nå at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå.

«Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst. Den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet», skriver banken.

«En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser», tilføyes det.

Videre påpekes det at oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom høsten, og at høyere smittetall og omfattende smitteverntiltak den siste tiden har bremset aktiviteten.

Arbeidsledigheten ser ut til å holde seg lavere enn ventet, selv om har økt litt. Norges Bank tror også at lettelser i smitteverntiltakene vil bidra til at den økonomiske oppgangen fortsetter.

Forklaringer: Norges Bank og styringsrenten Norges Bank er navnet på den norske sentralbanken.

Sentralbanken har ansvaret for å sette renten slik at prisveksten holder seg rundt to prosent over tid.

Styringsrenten er renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote.

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Styringsrenten og forventningene om den fremtidige utviklingen i styringsrenten påvirker i første rekke rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til sine kunder.

Renten ble i desember hevet til 0,5 prosent. Ved inngangen til pandemien lå renten på 1,5 prosent, men ble raskt kuttet til rekordlave null prosent våren 2020. Første i september i fjor kom den første hevingen til 0,25 prosent.

Norges Bank har varslet at det ligger an til ny heving i mars neste år og ytterligere økninger til 1,75 prosent ved utgangen av 2024.

Norges Bank har også ansvaret for å bidrar til stabilitet i banksystemet gjennom å overvåke finansinstitusjonene, verdipapirmarkedene og betalingssystemene.

Norges Bank forvalter Oljefondet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Omikronusikkerhet

Sentralbanken er opptatt av at omikron ser ut til å gi et mildere sykdomsforløp enn deltavarianten, men sier det fortsatt er usikkerhet rundt det videre forløpet for pandemien.

Komiteen var også opptatt av risikoen for at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan løfte lønns- og prisveksten her hjemme.

Kronekursen har vært noe sterkere enn Norges Bank ventet i forrige rapport, og her har høyere oljepris trolig bidratt, skriver banken.

Dagens rentebeslutning er den siste før Øystein Olsen takker av som sentralbanksjef etter sin årstale i februar.