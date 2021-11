Den nye regjeringen utsetter moms på dyre elbiler

Den nye regjeringen foreslår ikke å innføre moms på elbiler som koster over 600.000 kroner. Til gjengjeld beholdes flere foreslåtte kutt i elbilfordelene.

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) foreslår i sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2022 å innføre omregistreringsavgift for brukte elbiler, samt å innføre en full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Dette er uendret fra budsjettforslaget Erna Solbergs regjering la fram før den gikk av for fire uker siden.

Til gjengjeld vil ikke den nye regjeringen innføre moms på elbiler som koster over 600.000 kroner foreløpig. I tilleggsnotatet er det ikke lagt opp til dette, tross at dette er en del av regjeringsplattformen.

– En endring av moms-avgiftene allerede fra nyttår ville av flere årsaker vært utfordrende. For det første er det ikke ventet at et endelig statsbudsjett vil bli vedtatt før like før jul, noe som ville gitt bransjen svært kort tid på å endre sine systemer, skriver Nettavisen.

Dessuten foreslår man å oppheve rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen, som består av at man kun legger til grunn 60 prosent av listeprisen når man beregner fordelen. Dette skal skaffe regjeringen 345 millioner kroner i ekstra inntekter.

Regjeringen vil samtidig øke bevilgningene til hurtigladere og grønn omstilling med 300 millioner kroner.

Pengene vil gå til Klima- og energifondet og skal styrke Enovas aktivitet knyttet til grønn omstilling og etablering av hurtigladere.

– Vi vil gjøre det enklere å velge klimavennlige transportløsninger og legge til rette for økt utbredelse og bruk av elbil i alle deler av landet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en uttalelse.

Regjeringen ønsker i utgangspunktet at utbyggingen av ladeinfrastruktur skal være markedsdrevet. Men i noen situasjoner vil det være behov for offentlig støtte, ifølge Klima- og miljødepartementet.