Boligprisene i Norge falt 0,9 prosent i september

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 8 prosent høyere enn for et år siden.

Det har vært spenning knyttet til hvordan boligprisene utviklet seg i september. Siden en overraskende oppgang i August, har mye skjedd: Samfunnet er åpnet, nordmenn kan reise utenlands, og Norges Bank satte opp styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent.

Disse faktorene spiller gjerne inn som dempere på markedet. Samtidig har meglere meldt om få boliger på markedet og mange kjøpere, som trekker i den andre retningen.

Klokken 11 tirsdag kom fasiten fra Eiendom Norge: Boligprisene falt nominelt med 0,9 prosent. Justert for sesongvariasjoner steg prisene dog 0,2 prosent. Boligprisene er nå 8 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere enn det som er normalt for måneden. Flere byer, som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Oslo ned 0,8 prosent

I September ble det solgt 10.378 boliger i Norge – 6,8 prosent mindre enn september i fjor. Samtidig har det også vært 7,1 prosent færre boliger til salgs enn det var september i fjor.

I Oslo falt prisene nominelt med 0,8 prosent i september. Sesongkorrigert steg prisene med 0,2 prosent. 12-månedersveksten i Oslo ligger på 7,2 prosent.