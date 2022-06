Forbrukerøkonom om renteheving: – Bankene kan stikke av med forvirringsgevinst

Forbrukerøkonom og forbrukersjef oppfordrer folk til å være på vakt. – Folk må sjekke om banken har hevet renten eller ikke, og om de har tenkt å gjøre det eller ikke.

OPP: Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim tror alle bankene kommer til å sette opp boliglånsrentene nå som Norges Bank har hevet styringsrenten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norges Bank hevet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng torsdag, et hopp som sist gang ble gjort for 20 år siden.

Men det må ikke nødvendigvis bety at boliglånsrenten din vil øke tilsvarende, eller?

Det nedslående svaret er jo, ifølge både forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim og forbrukersjef Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund.

– Vi har nå tre rentehevinger som mal på hvordan bankene har reagert, og på utlånsrentene har bankene fulgt Norges Bank slavisk, sier Pihl.

Bankene setter opp boliglånsrentene selv om de melder om store gevinster på disse rentene, ifølge Pihl.

– Jeg frykter at de vil komme til å sette opp rentene nå også, sier Pihl.

– Alle kommer til å sette opp rentene

Det tror også forbrukerøkonom Kvadsheim. Han forklarer imidlertid at man tidligere har sett at noen banker har stått over styringsrentehevinger når de har vært på 0,25 prosentpoeng, fordi de for eksempel har slått dårlig ut på ulike rentebarometre.

– Nå er rentehevingen såpass høy at alle kommer til å sette opp rentene denne gangen, sier Kvadsheim.

Han tror imidlertid det kan variere hvor mye bankene vil dra i renteskruen.

– Det kan være store forskjeller, men jeg tror de fleste vil heve rentene mellom 0,4 eller 0,6 prosentpoeng, sier Kvadsheim.

Oppfordrer folk til å prute

Det er nemlig ikke slik at det automatisk vil koste bankene 0,5 prosentpoeng mer å kjøpe pengene som du får for å finansiere din bolig. Det er flere forhold som spiller inn på pengekostnadene til bankene.

– Må bankene sette opp boliglånsrentene?

– Da Norges Bank dumpet styringsrenten, argumenterte flere banker med at styringsrenten ikke var så viktig for utlånsrentene. Når sentralbanken nå setter opp renten er dette argumentet glemt, sier Pihl.

Han oppfordrer derfor folk til å presse bankene på renter.

– Om folk mener at rentene er for høye, må de bytte bank, og med det tydelig si at dette er noe de ikke er med på. Det er noen som gjør det, men altfor få, sier Pihl og viser til en undersøkelse som for et halvt år siden viste at det var rundt 40 prosent som aldri hadde byttet bank.

BYTTE: Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund oppfordrer folk til å legge press på bankene: – Om folk mener at rentene er for høye, må de bytte bank, sier Pihl.

Kan stikke av med forvirringsgevinst

Både Pihl og Kvadsheim mener at det vil bli en uoversiktlig situasjon for forbrukere nå som Norges Bank også varsler flere rentehevinger fremover.

– For bankene er det bra at renten øker flere ganger fordi da blir kundene forvirret. For det kan fort bli usikkerhet om hva som er riktig nivå på renten. På denne måten kan bankene fort stikke av med denne forvirringsgevinsten, sier Kvadsheim.

Derfor kommer forbrukssjef Pihl med følgende oppfordring:

– Folk må sjekke om banken har hevet renten eller ikke, og om de har tenkt å gjøre det eller ikke, sier Pihl.

Han tror storbankene kommer til å varsle om økte renter allerede torsdag ettermiddag eller fredag kveld, mens mindre og mer lokale banker fort kan ende opp med å vente ganske lenge.

Forbrukerøkonom Kvadsheim sier at de mest observante bør være unge i etableringsfasen og folk over 50 år med høye, godt sikrede boliglån.

– De førstnevnte fordi de har så himla høy gjeld i forhold til inntekt, og de andre fordi de fort blir litt skrudd av banken. Det blir de fort fordi det er mindre konkurranse om disse kundene og dermed mer varierende renter, sier Kvadsheim.

Men. Mange vil trolig ikke kjenne rentesmellen som så kraftig helt umiddelbart. Det er fordi de fleste har det som kalles et annuitetslån og Kvadsheim forklarer effekten slik:

– Når renten øker tar ikke folk med annuitetslån hele kostnaden her og nå, fordi bankene senker avdragene for å dempe effekten av rentehevingen, noe som i utgangspunktet er godt ment. Det er likevel bankene som vil tjene mest på dette, sier Kvadsheim.

For dette grepet betyr at man vil måtte betale ned på lånet over lengre tid.

– Det blir fort en sovepute å betale det nye terminbeløpet banken setter, fordi det er kunstig lavt, sier Kvadsheim.

Derfor er Kvadsheims tips følgende:

– Folk bør ta kontakt med banken og be de heve terminbeløpet, for det kan godt være at du kan tåle å betale noe mer i dag, men at det om ett eller to år når renten øker mye, blir verre å betale den økningen, sier Kvadsheim.

Bankene kommer til å være kjipe

Men om boliglånsrentene nå skal opp, så betyr vel det i det minste at også innskuddsrentene, altså rentene du får på å ha penger stående i banken, også skal opp?

– Absolutt ikke, sier forbrukerøkonom Kvadsheim. Han legger til:

– Der kommer bankene til å være skikkelig kjipe. Man har sett at marginene på innskudd har gått ned de siste tre årene. De falt veldig da rentene også falt, så bankene vil nok ønske å komme tilbake til slik det var i 2019 og 2020.

Pihl i Huseierne viser til at rentene på innskudd de senere årene har gått saktere opp.

– Det kan ende opp med at de som har lån må betale mer, og så får de ikke tilsvarende høye renter på sparekontoen, sier Pihl.

– Men kan man se for seg at noen banker vil ofre sparerne for å skåne lånerne?

– Da jeg tok mitt første boliglån i 19 pil og bue, så gjorde min lokale sparebank nettopp det. Time sparebank gikk den gang ut og sa at nå synes vi at sparekundene skal dekke opp for lånekundene, og at de dermed ikke ville sette opp innskuddsrentene for å holde lånerentene lave. At de som hadde penger på bok skulle gjøre dette i solidaritet med de som skyldte penger, sier Kvadsheim.

Nå er det imidlertid en helt annen virkelighet, ifølge forbrukerøkonomen.

– Denne typen tankegang er ikke så til stede hos bankene. Alle søker høy profitt. Men det blir jo interessant å se om noen gjør som Time sparebank den gang, sier Kvadsheim.