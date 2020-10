Dette er Vegvesenets prioriteringsliste

Torsdag presenterte Statens vegvesen prioriteringer for de kommende årene. På lista står blant annet Glommakryssingen, Holmenbrua og Setesdal.

VIL PRIORITERE: Samferdselsdepartementets leverte torsdag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter som de har foreslått å prioritere. Illustrasjonen viser 25 store prosjekter. Tabellen inneholder også en oversikt over skredsikring og utbedringsstrekninger Vis mer byoutline Statens vegvesen

Samferdselsministeren fikk torsdag nye svar om kostnader og lønnsomhet knyttet til ulike vegprosjekter.

I arbeidet med ny Nasjonal Transportplan prioriteres korte strekninger og kostbare bruer og tunneler droppes.

Det endelige forslaget presenteres av Samferdselsdepartementet neste år.

– Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Her er prosjekter som prioriteres for perioden 2022 – 2027:

Korridor Oslo

Svinesund/Kornsjø: Rv. 22 Glommakryssinge

Ørje/Magnor: E18 Retvet – Vinterbro

Ørje/Magnor: E16 Nymoen – Eggemoen

Korridor Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

Rv. 282 Holmenbrua

E39 Ålgård – Hove, Rogaland

E134 Dagslett – E18

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen

Rv. 42 Gamle Eigerøyveien – Hovlandsveien (utbedringsstrekning)

Korridor Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim

E39 Ådland Svegatjørn

E39 Fjøsanger – Arna-Vågsboth – Klauvaneset

E39 Lønset – Hjelset

E39 Ålesund – Molde

E39 Hjelset – Bjerkeset (utbedringsstrekning)

E39 Stormyra – Høgkjølen (utbedringsstrekning)

Rv. 9 Setesdal (utbedringsstrekning)

E39 Bergsøya – Øygarden (utbedringsstrekning)

Rv. 13 Byrkjenes (skredsikring)

Rv. 13 Vinje – Myrdalstunnel (skredsikring)

Rv. 13 Øvsteskreda og Aurskreda (skredsikring)

Rv. 13 Kvassdalen (skredsikring)

Rv. 13 Skarvabjørg (skredsikring)

Korridor Oslo – Bergen/Haugesund – arm Sogn til Florø

E134 Saggrenda – Elgsjø

E134 Røldal – Seljestad

Rv36 Skjelsvik – Skyggestein

E16 Skaret – Hønefoss

Rv. 41 Treungen – Vrådal (utbedringsstrekning)

E134 Helganeskrysset – arm Husøy (utbedringsstrekning)

Rv. 7 Ørgenvika – Svenkerud (utbedringsstrekning)

Rv. 52 Gol – Vestland grense (utbedringsstrekning)

E16 Kvamskleiva – Øye (utbedringsstrekning)

E16 Bjørgo – Fagernes sør (utbedringsstrekning)

Rv. 5 Erdal – Naustdal (skred)

Rv. 13 Lovareidet – Rødsliane

E16 Trengereid – Stanghelle (skred)

Korridor Oslo – Trondheim – arm til Måløy, Ålesund og Kristiansund

Rv. 4 Gjøvik – Mjøsbrua

Rv. 4 Roa – Gran grense

E136 Stuguflaten – Raudstøl

E136 Breivika – Lerstad (Ålesund bypakke)

E136 Flatmark – Monge – Marstein

Rv. 3 Østerdalen (utbedringstrekning)

Korridor Trondheim – Bodø med arm til svenskegrensen

E6 Selli – Asp

Rv. 80 adkomst Bodø lufthavn

Rv 80 Sandvika – Sagelva (utbedringsstrekning)

E6 Grong – Nordland (utbedringsstrekning)

Korridor Bodø – Narvik – Tromsø – Kirknes, arm til Lofoten, Sverige, Finland og Russland

E8 Sørbotn – Laukslett

Rv. 862/E8 tverrforbindelse Tromsø

E10/rv. 85 Tjelsund-Gullesfjordbotn – Langvassbukt (OPS)

Rv. 94 Akkarfjord – Jansvatnet (utbedringsstrekning)

Rv. 94 Mollstrand – Grøtnes (utbedringsstrekning)

E10 Nappstraumen – Å (skredsikring)

