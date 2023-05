Kronen holder seg svak

For ti år siden var én euro verdt under åtte kroner. Nå er den verdt over 12 kroner. Onsdag holder kronen seg fortsatt svak.

Illustrasjonsbilde.

Det siste tiåret har kronen svekket seg markant mot andre lands valutaer, som euro og dollar.

Onsdag morgen er én euro verdt 12,02 kroner. For nøyaktig ti år siden var euroen bare verdt 7,63 kroner

På morgenkvisten onsdag må du ut med 11,25 kroner for en dollar. For ti år siden var dollaren verdt 5,87 kroner

Onsdag offentliggjør Norges Bank hvor mye kroner den skal selge i markedene den neste måneden, noe som også kan påvirke valutakursen.

Staten har store olje- og gassinntekter i kroner. Banken veksler kroner om til valuta som overføres til Oljefondet og investeres i globale markeder.

I mai har banken solgt 1,4 milliarder kroner daglig. Handelsbanken venter at kronesalgene vil bli liggende på dette nivået også i juni.

«Det er flere forhold som tynger den norske kronen om dagen», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i en morgenrapport.

«Vi tror krona fortsatt vil være sårbar i dette klimaet. Dermed kommer vi ikke unna det faktum at den svake kronen bidrar signifikant til å trekke opp renteutsiktene her hjemme», skriver han.

Styringsrenten kan toppe seg på hele fire prosent til høsten, påpeker han.

Kriseuken i mars 2020

Kun én gang tidligere har kronen vært svakere mot euro og dollar enn nå, og det var rett etter at coronakrisen slo hardt ned i mars 2020.

I uken mellom 18. og 24. mars 2020 nådde kronen tidenes krisenivåer.

Toppen for euroen var på 13,14 kroner, mens toppen for dollaren var på 12,11 kroner, ifølge Infront. Begge disse nivåene ble nådd den 19. mars 2020.

På dette tidspunktet i 2020 var kronesvekkelsen så ille, handelen så liten og uroen så stor at Norges Bank grep inn i valutamarkedet med støttekjøp av kroner for flere milliarder.

Det er ikke aktuelt nå, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache nylig.

– Det at vi grep inn i valutamarkedet i 2020, må ses i lys av de helt ekstraordinære forholdene som da gjorde seg gjeldende i valutamarkedet, sa Bache til E24 tidligere i mai.

– Overrasker oss alle

En svak krone gjør utenlandsferier dyrere, og vil over tid gjøre importen av varer som mat og klær dyrere.

Hvorfor er kronen så svak?

– Det overrasker oss alle og det er ikke så lett å finne en god forklaring, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika til VG.

Dette er ikke et fenomen som bare rammer Norge. Den svenske kronen har også svekket seg mye mot blant annet euro i det siste. For ti år siden lå euroen på 8,60 svenske kroner, mens den nå ligger på 11,67 kroner.

– Strukturelle trekk

E24 har skrevet en rekke kronesaker den siste tiden, men økonomene har ikke noe entydig svar på hvorfor kronen har svekket seg så mye det siste tiåret.

– Jeg tror det handler om en del strukturelle trekk ved norsk økonomi, sa Magne Østnor i DNB nylig.

En svak krone kan bidra til høy prisvekst og legge press på Norges Bank for å heve renten ytterligere.

Norges Banks favorittmål på kronen er I44, en indeks som måler kronestyrken mot 44 av Norges handelspartneres valutaer. Den viser en bred svekkelse, men fortsatt er I44 et stykke unna krisenivåene fra mars 2020.

– Går selvsagt ned

For importører er kronen en hodepine.

– Marginene går selvsagt ned hvis man ikke setter opp prisene tilsvarende kursøkningen, og det har vi ikke gjort, sa daglig leder Lars-Erik Solvang i Bavaria Båt Norge i Asker til E24 i april.

Han importerer tyske seil- og motorbåter, og kjøper stort sett inn i euro.

For eksportører av laks, maling og andre varer gjør dagens valutakurser derimot at det blir flere kroner i kassa for hver euro og dollar selskapene selger for.

Verdien av det norske Oljefondet blåses også opp når kronen svekkes mot euro og dollar. Onsdag er fondets verdi på over 15.300 milliarder kroner, nesten 3.000 milliarder kroner mer enn ved nyttår.

