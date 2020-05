Økonomer etter Olsens rentekutt til null: Spår lave boliglånsrenter lenge

Økonomer venter lave boliglånsrenter i lang tid, etter at Norges Bank kuttet renten til tidenes laveste nivå. – Et godt plaster på såret, sier sjeføkonom.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix og Cicilie S. Andersen, E24

Publisert: Publisert: 7. mai 2020 13:27

Øystein Olsens rentekutt kom uventet på mange økonomer. På forhånd var det ventet at renten ville stå i ro på 0,25 prosent.

I stedet er Norge nå for første gang med i klubben av land med nullrente, og renten er ifølge sentralbanken ventet å ligge på null til 2023.

Norges Bank venter fallende boligpriser og kraftig fall i oljeinvesteringene, og sier at grepet er nødvendig for å motvirke en kraftig nedtur i norsk økonomi.

– Ingen vet egentlig hvordan dette vil gå, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til E24.

Han sier at usikkerheten gjør det vanskelig å lage prognoser. Men slik det ser ut nå, tror han at styringsrenten vil bli liggende på null de neste årene, selv om økonomien skulle være tilbake til normalen allerede ved inngangen til 2022.

– Folk flest kan legge til grunn at boliglånsrenten vil gå ytterligere ned, og vil være der ganske lenge, sier Kjetil Olsen.

Også sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret venter lave boliglånsrenter i lang tid.

– Ja, det tror jeg, sier Macic.

– Neste år blir det nye utfordringer med fallende olje- og gassinvesteringer. Renta blir kanskje ikke liggende på null så altfor lenge, men kan heller ikke se for meg en betydelig økning de kommende par årene, legger hun til.

– Positivt

Etter Norges Banks forrige runde med rentekutt i mars fikk bankene kritikk for å kutte for lite og for tregt, og ikke bidra til dugnaden. Mange banker skulle først kutte fra mai av. Mange av bankene valgte siden å fremskynde rentekuttene.

Torsdag var Danske Bank først ut blant bankene med å kutte ytterligere. Kort tid etter Norges Banks kunngjøring meldte Danske Bank om at den vil kutte utlånsrentene med inntil 0,4 prosentpoeng fra 25. mai.

BN Bank sier den vil kutte med 0,2 prosentpoeng.

Macic tror den siste tidens dramatiske reduksjon i styringsrenten er gunstig for boligmarkedet. Så sent som tidlig i mars lå styringsrenten på 1,5 prosent. Nå er den for første gang på null prosent.

– Positivt. Renten er den aller viktigste driveren for boligprisene, og nå kan alle som har beholdt jobben og har samme inntekt som før, etterspørre dyrere boliger til samme kostnad som før, sier Macic.

Hun sier at norske forbrukere må regne med prisvekst fremover. Kronen er svekket slik at importerte varer blir dyrere. Samtidig blir lønnsveksten trolig lav.

– Den generelle kjøpekraften vil dermed svekkes. Men det kan tyde på at bolig blir prioritert framfor annet, og dette sterke rentekuttet er et godt plaster på såret, sier Macic.

Mener jobbtryggheten er avgjørende

Vanligvis har rentenivået mye å si for boligmarkedet, men coronapandemien er en usikker faktor som kan trekke i motsatt retning, påpeker Nordea-sjeføkonom Kjetil Olsen.

– Boliglånsrentene har vanligvis en enorm effekt på folks evne til å betjene boliglån, som er en betydelig faktor for å holde boligprisene oppe. Men det avgjørende punktet nå vil være om folk er usikre på jobbtryggheten, sier han.

Olsen tror likevel ikke det vil komme et stort og dypt boligprisfall i tiden som kommer.

– Da må virussituasjonen bli kraftig forverret i flere år. Jeg tror rentenivået vil kompensere for arbeidsledigheten, og vel så det, sier Olsen.

Venter boligrenter på 1,75 prosent

Bankenes boliglånsrenter kan falle helt ned til 1,75 prosent de neste årene, tror sentralbanken. For to måneder siden ventet banken at boliglånsrentene ville ligge på rundt to prosent på slutten av året.

Norges Bank venter at boligprisene skal falle med 1,8 prosent i 2020, etter tidligere å ha ventet en svak oppgang. Fallet vil fortsette med én prosent neste år, før det blir vekst i boligprisene i 2022, tror banken.

– De fleste andre boligprisprognoser som jeg har sett viser en sterkere nedgang i 2020, så disse prognosene er ganske optimistiske sånn sett, sier Macic.

– Men de fleste andre prognoser for boligprisene er også laget før april-statistikken var på plass og før dagens rentekutt var kjent, begge disse nyhetene taler for en mer positiv utvikling i boligprisene enn tidligere antatt, legger hun til.

Ifølge Norges Bank er det imidlertid perioden fra coronasjokket i mars i år og frem til mars neste år som blir den verste for boligmarkedet: Sentralbanken spår boligprisfall på fem prosent i denne perioden, isolert sett.

Macic sier hun er overrasket over at Olsen kuttet styringsrenten til null.

– Jeg syns rentekuttet var overraskende, jeg hadde ventet at renten skulle forbli uendret. I hvert fall når de siste ledighetstallene viser nedgang og boligprisene i april var relativt positive. Når først rentekuttet er et faktum, er ikke disse boligprisprognosene så overraskende, sier hun.

Vil beholde forskrift

Macic advarer imidlertid mot å fjerne boliglånsforskriften, som setter visse begrensninger på hvor mye folk kan låne til bolig.

– Det vil, i kombinasjon med så lave renter og en fallende tilbudsside, legge til rette for en sterkere boligprisvekst enn ønskelig, sier hun.

– Debatten om boliglånsforskriften forsvinner nok ikke på en stund, men jeg ser ikke at bruktboligmarkedet lider nok til at den må fjernes, legger hun til.