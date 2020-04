Equinors utbyttekutt gir statlig milliardsmell

Staten taper milliarder i utbytte fra Equinor, men coronasmellen er enda større. – Det er nok ikke det at de mister utbyttet fra Equinor som holder politikerne våkne om natten nå, sier sjeføkonom.

Statsminister Erna Solberg og Equinor-sjef Eldar Sætre under åpningen av Johan Sverdrup-feltet i januar 2020. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Publisert: 23. april 2020 21:58

Staten taper rundt fire milliarder kroner per kvartal på Equinors utbyttekutt.

Oljeselskapet har 3,339 milliarder aksjer, og hadde egentlig planer om å betale ut et utbytte på 27 cent per aksje, eller 2,88 kroner med dagens dollarkurs.

Det betyr at det samlede utbyttet ville ha blitt på rundt 9,6 milliarder kroner i kvartalet. Av dette ville 6,4 milliarder kroner gått til staten, som eier to tredjedeler av Equinor.

Les også Equinor reduserer utbyttet med nesten 70 prosent

Equinors reduserte utbytte på ni cent (96 øre) per aksje vil derimot gi et samlet kvartalsutbytte på 3,2 milliarder kroner til selskapets eiere. Av dette går 2,1 milliarder kroner til staten.

Det betyr at Equinors utbyttekutt gjør at staten går glipp av over fire milliarder kroner i kvartalet, sammenlignet med det som opprinnelig var planlagt.

– I denne sammenhengen små tall

Det kommer riktignok på toppen av en coronasmell som koster staten mange, mange ganger mer.

– Det er nok ikke det at de mister utbyttet fra Equinor som holder politikerne våkne om natten nå. De har nok tvert imot et ønske om at mindre penger skal gå til utbytte og mer til investeringer, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til E24.

– Det er i denne sammenhengen små tall. Men det sier jo også litt om den situasjonen vi er i nå, legger hun til.

Les også Equinor kutter utbyttet, men dropper grepet fra forrige oljekrise: – Noe overraskende

Bruker over 200 mrd. mer

Statens utgifter i år er oppjustert med over 200 milliarder kroner sammenlignet med det som opprinnelig var planen, ifølge Finansdepartementet.

– Er det fare for at vi blir litt blinde for alle de milliardene som nå fyker ut av statsbudsjettet?

– Vi økonomer har stått på sidelinjen og heiet frem økt pengebruk, og det har vært på sin plass. Det å være raskt ute og gjøre det som trengs for å unngå at sårene etter akuttfasen blir for store, og sikre at levedyktige bedrifter og arbeidsplasser er her senere, det har gått foran alt, sier Haugland.

– For alle de rike økonomiene har det kommet svimlende beløper på bordet. Det står i stil med den ekstreme situasjonen. Det er snakk om så store tall på fallet i økonomien og økningen i arbeidsledighet, at da blir også tallene i oljepengebruken store, legger hun til.

Valutasmell på utbyttet

Equinors utbytte bærer også preg av en valutasmell.

En kraftig svekkelse av kronen mot dollar har blåst opp Equinors planlagte utbytte og gjort det langt dyrere for selskapet enn i tidligere kvartaler.

Hadde dollarkursen ligget på samme nivå som ved nyttår (8,76 kroner) hadde det opprinnelig planlagte utbyttet vært på 2,36 kroner per aksje, noe som hadde gitt et totalt utbytte på 7,88 milliarder kroner.

I stedet har kronen svekket seg til 10,67 kroner mot dollaren, og altså økt regningen betraktelig før Equinor kuttet utbyttet.

Les også – Nå kjenner Equinor-ansatte på en stor usikkerhet