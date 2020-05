Røe Isaksen: Ordning for lønnskompensasjon klar i juni

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn i 20 dager skal være på plass i første halvdel av juni, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG.

Ordningen skulle egentlig være klar i mai, men ble forsinket. Nå er den ventet å være på plass i første halvdel av juni, tidligst tre måneder etter at Norge «stengte ned» 12. mars

– NAV jobber på spreng for å få akkurat denne ordningen på plass, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han kan ikke gi noen mer konkret dato, men forteller at fordi ordningen er automatisert, vil pengene komme raskt når alt først er klart.

– Pengene for de aller fleste vil derfor være på konto etter to-tre dager, sier Isaksen.

Det forutsetter imidlertid at arbeidsgiverne fyller inn nødvendig informasjon når ordningen er klar. Det er nemlig gjort en endring mot hvordan den egentlig var tenkt:

Permitterte skal ikke behøve å søke selv. Isteden skal NAV hente inn opplysninger fra arbeidsgiverne og betale ut penger basert på dette.

I tillegg vil NAV stanse trekk i dagpengene til alle som har fått utbetalt forskudd. Egentlig trekkes 20 prosent på hver dagpengeutbetaling som en tilbakebetaling av forskuddet, men det settes på vent inntil denne ordningen er på plass.

– Den praksisen har vi endret i dag. Det innebærer at ved utbetalinger fra og med fredag denne uken, ikke blir lagt inn trekk, sier han.

Hvorfor har det vært så komplisert med denne ordningen?

– Det er enkelt for deg å finne ut hva du fikk utbetalt i lønn. Men skal NAV ha en mulighet til å samle denne informasjonen fra 440.000 personer, må de basere seg på tall de enkelt har tilgang til. Om alle skulle fylt inn dette på papir, og NAV hatt folk til å behandle hver eneste søknad, ville vi ikke vært ferdige på jeg vet ikke hvor lenge, sier Røe Isaksen om det helt nye systemet.

– Beklagelig at ordningen ikke var på plass i mai

Mange permitterte har fått forskudd på dagpenger mens de venter på at søknaden deres blir behandlet, og mange har fått innvilget dagpengesøknaden sin. Mange har også fått penger gjennom ordningen for selvstendige og frilansere. Men flere hundre tusen nordmenn venter fortsatt på støtte i en eller annen form.

– Da permitteringsreglene ble endret sa du at målet var å gi en sikker inntekt til arbeidstagere i den akutte situasjonen de har havnet i. To måneder senere venter fortsatt flere hundre tusen på penger. Hvor akutt er denne hjelpen?

– Et enstemmig storting var klar over risikoen ved å vedta nye ordninger i en allerede presset situasjon. Nav er under et stort press. Det er beklagelig at ordningen ikke var på plass i mai, men det lot seg rett og slett ikke gjennomføre. Folk har blitt permitterte og fått forsinkede utbetalinger. Lite utbetaling, eller ingen utbetaling i det hele tatt. Men jeg kan love at pengene kommer. Folk kan være helt trygge på det, sier han, og legger til:

– Jeg synes at folk har vist en helt utrolig tålmodighet selv i en krisesituasjon, og jeg forstår at folk er ekstremt utålmodige.

– Hull og mangler

Han mener fortsatt at vi er i «en ekstrem situasjon» og forklarer at NAV blir testet til det ytterste hver eneste dag – både på grunn av eksplosjonen i søknader om dagpenger og fordi de har måttet lage nye løsninger. NAV har allerede behandlet flere søknader enn de gjorde i hele fjor til sammen.

– Jeg skal være den første til å innrømme at løsningene har hull og mangler og ikke treffer alle like godt. Men prioriteten har vært å få mest mulig på plass så tidlig som mulig, sier han.

Henviser folk til sosialhjelp

Permitterte som nå er i en økonomisk knipe og mangler den statlige støtten, blir henvist til at de kan søke om sosialhjelp – både av NAV, men også av ministeren selv.

– Forutsetningene for å få en slik støtte er egentlig at alt annet er prøvd først. Kan du forstå at folk synes dette er dramatisk?

– Det er den nødløsning som vi har måttet bruke i en ekstrem krisesituasjon. Det er noe fint i det at folk er stolte og ikke vil få slik støtte. Men har du ingen annen måte å få betalt regningene dine på, er dette den nødløsningene vi har, sier Røe Isaksen.

Han forklarer at NAV kan fravike de kravene vi vanligvis har om slik hjelp under coronakrisen, for eksempel krav om at man må selge boligen for å kunne få slik støtte.

– Jeg er helt enig i at det er ikke en fullgod løsning, men i en ekstrem krisesituasjon var det den beste nødløsningen vi hadde.

– Regjeringen har gitt 900 millioner kroner til NAV for å håndtere pågangen. Hvordan kan det forklares at folk fortsatt venter på penger?

– Forklaringen er at det er en mangedobling av søknadene mot hva NAV er vant til. Over 440.000 nordmenn har søkt om dagpenger. Vi har ingen parallell til dette i fredstid. Ingenting har vært i nærheten av den eksplosjonen vi har sett i permitterte på så kort tid. Det var ikke slik at NAV uken etter coronakrisen kom hadde mange flere saksbehandlere enn de hadde uken før, sier Isaksen.

Han viser til hva NAV tidligere også har fortalt, at de forventer å være à jour med saksbehandling i slutten av juli.