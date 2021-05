Færre konkurser hittil i år: – Kunstig lave tall

SSB melder om 839 konkurser i årets første kvartal. Det er en nedgang på over 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. – Kunstig lavt, mener Øystein Dørum i NHO.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, mener pandemien er en helt særegen krise. Han mener de siste konkurstallene er «kunstig lave», og håper bedrifter kan gjenåpne så snart det er forsvarlig. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Da coronapandemien slo inn i både norsk og internasjonal økonomi opplevde mange bedrifter at inntektene stupte over natten – folk kunne ikke fly, dra på konferanser eller spise på restaurant mange steder.

Debatten om vi sto overfor en konkursbølge blusset derfor raskt opp.

Utviklingen har imidlertid foreløpig ikke gitt de konkursutslagene som mange fryktet.

Ferske tall fra SSB viser at det ble åpnet konkurs i 704 bedrifter i årets første kvartal, ned over 30 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Samtidig ble det åpnet konkurs mot 135 enkeltpersonforetak og privatpersoner.

Det er kunstig lave tall, mener Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Bedriftene frykter konkurs

– Den siste medlemsundersøkelsen vår viste at 14 prosent av bedriftene, omtrent hver syvende, tror det er en reell fare for konkurs, forteller Dørum.

Men når det gjelder mer umiddelbare problemer er tallet høyere – 18 prosent melder om betalingsproblemer.

– Det er en tidlig advarsel, det kan være et tidsspørsmål før man får problemer med kreditorene. De klarer ikke dekke utgiftene siden smitteverntiltak hindrer gjenåpning og normal drift, forklarer sjeføkonomen.

Tidligere har Skatteetaten meldt at ordningen for betalingsutsettelse av offentlige avgifter forlenges til 30. juni.

– Vi ønsker ikke at sunne bedrifter går over ende fordi de blir plassert i pandemibekjempelsens frontlinje. Det gir ikke mening, vi trenger de jobbene også når krisen er over, forklarer Dørum.

Utelukker ikke konkursras

Han mener det er for tidlig å avlyse et eventuelt konkursras for norske bedrifter.

– Våre undersøkelser sier at fire av fem bedrifter innen reiseliv har mer enn halvert omsetning i forhold til antatt normal drift. De vil komme tilbake, men det tar tid. Det kommer til å være pandemi rundt oss neste år også, og hvis man går glipp av en hel sesong er det lenge til neste gang.

Bedrifter som får innvilget betalingsutsettelse må fortsatt påregne forsinkelsesrente på åtte prosent, og fremover tror Dørum det blir viktig å legge til rette for gjenåpning og normal drift – «hvis det er smittemessig forsvarlig».

– Man kan ikke gå et år uten inntekter til å betjene faste kostnader. Jeg tror vi vil se gradvis høyere antall konkurser, og når støttetiltakene forsvinner kan det være en trigger, mener han.

Venter korreksjon

Totalbeløpet for utsatt skatt og offentlige avgifter overstiger nå fem milliarder kroner.

Dette tror daglig leder i kredittopplysningsbyrået Creditsafe, Per Fjærestad, at kan føre til en konkurskorreksjon.

– Jeg vil anta at de som lå dårlig an i forkant ikke vil tåle det som kommer fremover. Det er takket være betalingsutsettelser og støtteordninger at ikke flere har gått konkurs, mener han.

Han mener mye vil avhenge av når og hvordan støtteordningene utfases.

– Dette er en tikkende bombe, hvis det blir håndtert på feil måte.

Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe, mener betalingsutsettelser og støtteordninger har reddet bedrifter fra konkurs tidligere. Vis mer byoutline Creditsafe

Kredittekspert: – Som forventet

Fjærestad er ikke overrasket over den marginale nedgangen i antall konkurser. Han peker på at mange bedrifter ikke har utestående krav med snarlig betalingsfrist, som i en normalsituasjon.

– Vi har sett at siden pandemien slo til så har antall konkurser dalt. Alt er nedfrosset, også lever man på støtten man har fått, forklarer han.

TENKER LANGSIKTIG: Bjørn Åge Hamre i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig er ikke overrasket over tallene, men mener man trenger langsiktige løsninger for å sikre bedrifter i årene som kommer. Vis mer byoutline Hallgeir Vågenes, VG

En av landets mest erfarne bostyrere, Bjørn Åge Hamre i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, forteller at tallene harmonerer med hans oppfatning.

– Samtidig har vi registrert en økning i henvendelser fra bedrifter som trenger bistand til gjeldsforhandling og restrukturering for å få på plass langsiktige løsninger som kan sikre virksomhetene i årene fremover, forklarer han og påpeker følgende:

– Akkumulerte betalingsutsettelser, utsatte husleier og leasing med mer skal på et tidspunkt betales i årene fremover.

Fakta om ordningen for betalingsutsettelse av skatt og avgift Regjeringen åpnet i juni 2020 for at bedrifter kunne utsette skatter og avgifter, og heller bruke pengene til å holde seg flytende gjennom en periode med coronakrise og strenge smitteverntiltak. Ordningen omfatter de fleste skatte- og avgiftskrav

Ordningen gjelder til 30. juni 2021, med unntak for merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021.

Per 15. mars var utsettelsene i ordningen på om lag 4,8 milliarder kroner. Av dette er 80 prosent merverdiavgift og litt over ti prosent arbeidsgiveravgift

Fra 1. juli 2021 vil det fortsatt være mulig å søke om betalingsutsettelse etter ordinære regler

Bedriftene må betale en rente på åtte prosent til staten på de utsatte innbetalingene Forsinkelsesrenten er på 8 prosent.

Mer informasjon finnes hos Skatteetaten

Kilde: Finansdepartementet Vis mer vg-expand-down