Reiselivet håper på ny runde med norgesferie: – Handler om å komme over kneika

Etter en god sommersesong på hjemmebane, håper Virke at reiselivsnæringen også får mange norske kunder i vinter. Spørsmålet er om nordmenn alene kan redde turistbedriftene gjennom den kalde, mørke tiden.

Nordlysturismen er hardt rammet av bortfallet av internasjonale gjester til Norge. Bildet er tatt på Kvaløya utenfor Tromsø et tidligere år. Vis mer byoutline Terje Mortensen / VG

Selv om massevaksineringen er i gang flere steder, gjør nye virusvarianter og smitterekorder at mange reiser over landegrensene fortsatt må vente både vinter og vår, bokstavelig talt.

Likevel skimter Virke et lys på vei ut av coronatunnelen – nordmenn.

– Vi tror at i 2021 kommer det til å bli sånn at mange fortsatt kommer til å være i nærområdene, sier Astrid Bergmål, direktør i Virke Reiseliv, til E24.

Nordmenn er en ganske liten gruppe internasjonalt – også i vårt eget turistmarked.

I tillegg til offentlig krisestøtte håper Bergmål at det norske folk bruker bedriftene, som på sikt vil ta imot internasjonale gjester igjen på den andre siden av krisen.

– Det å komme oss gjennom dette uten å miste for mange virksomheter på veien er utrolig viktig, mener hun.

VEIEN VIDERE: Nordmenn kan bli avgjørende for deler av norsk reiseliv i vinter- og vårsesongen. Så tror Virkes Astrid Bergmål at det kan komme flere utenlandske turister fra sommeren. Vis mer byoutline Virke

Fra by til bygd

Mandag kommer bransjeorganisasjonen med sin ferske rapport om reiseplanene våre. Før den legges frem er Virke-direktøren optimistisk for turismen som baserer seg på naturopplevelser.

– Vi ser at flere vil bruke reisearrangører som driver i Norge. Mange har nok blitt flinkere gjennom 2020 til å oppsøke guidede turer og steder vi ikke har reist så mye til før. Vil du gå på en fjelltopp på Sunnmøre og Lofoten, er det ikke gitt at du som osloborger gyver løs uten veiledning.

Samtidig roper Virke et varsku for de mest folkerike destinasjonene våre.

– Byene kommer til å trenge et løft i 2021 fordi de har det veldig tøft nå. De har hatt særlig harde restriksjoner på slutten av 2020. Vi håper at folk kommer til å besøke byene selv om vi ser at det er naturbaserte som er det folk ønsker seg aller mest i disse coronatider.

Vanskelig å erstatte utlendinger

I en kartlegging Innovasjon Norge har gjort hos de største «turistleverandørene», viser det seg at landet vårt er populært å reise til av forskjellige grunner.

Briter er spesielt opptatt av å stå på alpint, mens tyskere gjerne vil ta snowboardet fatt på norgesferien.

Så har vi de innbringende nordlysturistene, som stiller i en egen klasse på pengebruken (se faktaboks nederst i saken).

Men i år er reiselivsnæringen stort sett overlatt til våre egne innbyggere.

– Vanligvis er ikke vårt oppdrag å se på Norge og nordmenns ferievaner, men i år er det et blikk på det. Vi tror ikke reiserestriksjonene lettes før et godt stykke uti 2021, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Trenger flere enn oss

Tall fra det offentlige selskapet bak Visit Norway, viser at nordmenn har vært mindre viktige på inntektssiden for turistnæringen i Norge.

E24 spør Holm om norske kunder kan redde reiselivsbedriftene akkurat denne vintersesongen.

– Det avhenger av flere faktorer, men bortfallet av internasjonale gjester har allerede gitt store inntektstap for norske reiselivsbedrifter, og flere har allerede gått konkurs. For flere bedrifter vil svaret på spørsmålet nok være nei, sier hun.

TRO OG TVIL: Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm forventer at Norge vil tiltrekke seg gjester fra resten av verden etter pandemien. I mellomtiden håper hun nordmenn bidrar til å holde reiselivet i gang, men tviler på at vi alene kan berge mange av de som har basert seg på internasjonale turister. Vis mer byoutline Astrid Waller

Visit Norway-sjefen påpeker at det er store forskjeller innad i de ulike markedene, ut fra den siste internasjonale undersøkelsen Innovasjon Norge gjorde i høst om reiseplanene for denne vinteren.

Da var turister fra Tyskland minst villig til å ta kollektivtrafikk, mens franskmenn og de som reiser fra Storbritannia var mest bekymret for å havne i karantene.

Stor usikkerhet for alle

Nå gjøres mange bookinger spontant, kort tid før avreise. Hva som skjer de neste dagene, ukene og månedene kan få alt å si for de som lever for – og av – å reise.

– Aller tøffest er det for bedrifter som jobber med nordlysturisme ut mot et internasjonalt marked, og særlig kritisk er bortfallet av tyske og britiske turister, forteller Holm.

Nordlysturister har tradisjonelt sett et betydelig høyere forbruk enn andre vinterturister, med et gjennomsnittlig døgnforbruk på 2.560 kroner.

– Det er nesten 900 kroner mer enn andre vinterturister hvert døgn.

Til sammenligning forventer Holm at alpindestinasjonene vil tape «noe mindre», men at det kan være kritisk for de stedene der særlig danske og svenske skiturister står for en stor del av inntjeningen.

Det er uansett nordmenn som utgjør den største andelen av skiturister i Norge. – Men de fleste velger å bo på ikke-kommersielle overnattingssteder og ha langrenn som hovedaktivitet.

– Når vi vet at det er alpinanleggene som tiltrekker seg større reisefølger og har et høyere døgnforbruk, så er det opplagt et behov at nordmenn reiser minst like mye som de gjorde vintersesongen for to år siden – skal det monne, avslutter Holm.

Sol og sommer i sikte

Erfaringsmessig er det mange av oss som planlegger sommerferien i løpet av romjulsdagene, ifølge både Virke og Innovasjon Norge.

Selv om mange har oppdaget sitt eget land som turist vil en betydelig andel besøke destinasjoner utenfor Norge i 2021.

Før Virke slipper reiseundersøkelsen sin mandag formiddag ser Astrid Bergmål tegn på at flere vil krysse landegrensa i løpet av det nye året.

– Siden folk ikke har kunnet reise på en stund, og at alle må være hjemme i jula, tror vi at mange vil bruke jula minst like mye som før til det.

Like før nyttår meldte reisegiganten TUI om et oppsving i salget av utenlandsreiser. Bergmål anbefaler at de som krysser landegrensen i dette «året derpå» bør bestille reisen sin nettopp via profesjonelle arrangører.

– Tidligere har jo mange av oss booket reise og overnatting direkte, og tenkt at det har gått bra. Og det har det stort sett. Men akkurat nå er bildet mer uoversiktlig – vi vet at det har vært tøft for norsk reiseliv, men enda hardere for mange andre land.

Det er ingen av oss som ønsker å stå der med badeand og unger og møte et tomt basseng når vi har reist til et hotell i utlandet.

Ifølge Virke-direktøren er det derfor lurt å bruke byrå eller reisearrangør i 2021, fordi du da er sikret å få et hotell som er «slik det ser ut på bildet».

– Det aller mest trygge er charterleverandører, de har gjerne egne fly og hotell. De flyr heller ikke når det er «rødt». Da er du helt sikker på at du vil få pengene tilbake om reisen blir avlyst.

Bergmål forteller at de store charterselskapene har blitt fulgt opp tett gjennom coronakrisen, og at de har fulgt loven.

– Bruker du noen andre til å pakketere reisen er du beskyttet gjennom pakkereiseloven. Så vet vi at det er stor usikkerhet i luftfarten. Har du et firma som tar seg av alt fra overnatting til flybillett har de ansvaret for hele pakken, understreker hun.

Slik så vinterturismen ut før corona Av internasjonal vinterturisme til Norge er 32 prosent nordlysturister . 68 prosent er blant annet skiturister og storbyturister.

For nordlysturismens del er det Tyskland som er det største utenlandske markedet, med en andel på 17 prosent. Det nest største markedet er Storbritannia med 14 prosent.

Nordlysturister har generelt et betydelig høyere forbruk enn andre vinterturister, med et gjennomsnittlig døgnforbruk på 2.560 kroner, mens døgnforbruket for andre vinterturister ligger på 1.670 kr – altså nesten 900 kroner mer per døgn.

Det høye forbruket blant utenlandske nordlysturister gjelder også nesten uavhengig av nasjonalitet.

Ser vi på enkeltmarkeder er det særlig nordlysturister fra USA og Asia som har høyt døgnforbruk, med gjennomsnittlig forbruk på henholdsvis 3.365 og 3.135 kroner per døgn.

Markeder med høyest andel nordlysturister, av vinterturister til Norge, er Australia, Kina og Hongkong, der 68 prosent av alle turister til Norge oppgir at de reiser hit som nordlysturister.

Selv om nordlysturistene «kun» står for omtrent en fjerdedel av overnattingene foretatt av vinterturistene, står de likevel for nesten 40 prosent av totalforbruket. Dette tilsier at nordlysturistene har et høyt døgnforbruk, og et betydelig høyere døgnforbruk enn de andre vinterturistene. Kilder: Turistundersøkelsen 2019 skiturisme og nordlysturisme, Bente B. Holm desember 2020 Vis mer vg-expand-down

VENTEVINTER: De mest befolkede områdene har fått lite snø i desember. For deg som ønsker det er det mulig å både få og spre glede ved å oppsøke norske turistdestinasjoner denne vinteren. Vis mer byoutline Alvik, Halvard

